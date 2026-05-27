Draft 2026 : Christian Anderson ne fera pas demi-tour

Christian Anderson ne retournera pas en NCAA. Son agent, Aaron Mintz, vient ainsi de confirmer à ESPN que le meneur de Texas Tech resterait bien inscrit à la Draft NBA, après avoir reçu des retours positifs lors du Draft Combine et de ses premiers entraînements avec des franchises.

« C’est un rêve pour lequel j’ai travaillé toute ma vie, et le fait que ce soit désormais une vraie opportunité est quelque chose que je ne prends pas à la légère », explique-t-il. « Je suis incroyablement reconnaissant d’avoir la chance de jouer au plus haut niveau mondial, et je suis prêt à en tirer le maximum. »

Classé 16e dans la dernière « Mock Draft » d’ESPN, et 18e de la nôtre, Christian Anderson a consolidé sa cote à Chicago, notamment grâce à son adresse. Sur les quatre exercices de tir du Combine, il a terminé troisième meilleur shooteur, avec 73.7% de réussite, dont un impressionnant 27/30 sur les tirs en sortie de dribble !

Mesuré à 1m85 sans chaussures, il affiche aussi 1m98 d’envergure, soit 13 centimètres de plus que sa taille. Le tout avec une détente verticale de 103 centimètres.

L’Allemagne comme tremplin

Le natif d’Atlanta sort ainsi d’une saison sophomore de très haut niveau : 18.5 points et 7.4 passes de moyenne, troisième total du pays, avec 41.5% de réussite à 3-points. De quoi décrocher une place dans la troisième équipe All-American, la première équipe All-Big 12, ainsi que le trophée de joueur ayant le plus progressé dans la conférence.

« Je veux remercier Texas Tech et le coach McCasland pour tout ce qu’ils ont fait pour moi », poursuit-il. « Le coach a cru en moi, m’a fait progresser et m’a poussé à devenir la meilleure version de moi-même chaque jour. Ce programme m’a donné une maison, et je lui en serai toujours reconnaissant. »

Son envol avait aussi été préparé sur la scène internationale. Avec l’Allemagne, Christian Anderson avait brillé à la Coupe du monde U19, avec 17.3 points et 6.6 passes de moyenne, jusqu’à une médaille d’argent et une place dans le meilleur cinq de la compétition.

« Jouer pour la sélection allemande et évoluer en Big 12 m’a préparé pour ce moment », estime-t-il pour conclure sa fiche de présentation. « J’ai affronté une opposition d’élite à l’international et les meilleurs joueurs universitaires du pays. Je suis simplement impatient de montrer ce que je peux faire au niveau supérieur. »