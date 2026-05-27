Kenrich Williams repointe le bout de son nez

Pourtant ouvert à 3-points, il a vu Shai Gilgeous-Alexander s’enfoncer dans la défense adverse, et rater la cible. Là-dessus, par le jeu d’un ballon dévié, Kenrich Williams a récupéré sans trop d’effort le rebond offensif et a sanctionné derrière l’arc.

Le remplaçant du Thunder venait de signaler son entrée en jeu, à quelques minutes de la fin du premier quart-temps de ce Game 5. Il inscrira un autre panier, dans un contexte similaire, à la fin du troisième quart-temps, et finira avec 8 points (3/3) et 3 rebonds en 11 minutes.

Soit une nouvelle pierre, même modeste, à l’édifice collectif qui a permis une nouvelle victoire d’OKC. « Il sort tout juste du banc, et signe super match en finale de la conférence Ouest », résume Mark Daigneault au beau milieu d’une réponse face à la presse visant, initialement, Jared McCain.

Le coach local avait eu moins l’occasion de s’étendre ces dernières semaines sur le joueur non-drafté, qu’il n’a quasiment pas mobilisé sur ces playoffs. Après six petites apparitions face aux Suns et aux Lakers en tout, pour trois minutes de jeu en moyenne, Kenrich Williams n’avait inscrit qu’un seul panier. Mais face aux Spurs, il retrouve du temps de jeu.

Ce qui a notamment été le cas lors du match précédent, le « blowout » subi à San Antonio, qui a permis à Kenrich Williams et un autre des derniers éléments de la rotation, Aaron Wiggins, de se dégourdir les jambes.

Un modèle pour Chet Holmgren

« Quand le match ne tourne pas comme on le souhaite, je suis toujours prompt à lancer de nouveaux joueurs dans la bataille pour voir si quelqu’un peut nous apporter un élan d’énergie. Et j’ai trouvé qu’ils ont été plutôt bons tous les deux : Wiggs en première mi-temps, puis Kenrich avec son agressivité et son impact physique habituels. […] Ils méritaient cette opportunité. Et ils nous ont apporté des minutes de qualité ce soir, malgré le fait que nous n’ayons pas joué notre meilleur match », livrait le coach.

En signant 10 points, 5 rebonds et 3 passes ce soir-là, Kenrich Williams s’est ainsi offert le droit de disputer des minutes plus significatives lors du match suivant, la nuit passée donc. Chet Holmgren y voit une juste récompense pour un coéquipier dont il est très proche.

« Il est bien plus qu’un simple coéquipier pour moi. C’est vraiment un gars bien, au-delà du basket, au-delà de quelqu’un avec qui on a juste envie de traîner. C’est un exemple de la façon dont on devrait vivre, dont on devrait traiter les autres, traiter les gens avec qui on travaille, traiter sa famille. Il n’essaie pas d’être un modèle, mais je dirais qu’il en est un. Et en plus de ça, il a été incroyable avec moi sur le plan humain. Et pour couronner le tout, c’est un joueur de basket incroyable », encense l’intérieur.

Un joueur, en plus de son impact physique, toujours capable de sanctionner à 3-points avec consistance, flirtant avec les 40% depuis quatre saisons. « Quand on fait appel à lui, il est prêt à dégainer et à les planter, à les mettre dedans. Quand il entre sur le terrain, on sait qu’il est là. Il a un vrai impact. Et je ne pourrais pas dire plus de bien de K », termine Chet Holmgren.

Kenrich Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NO 46 23:27 38.4 33.3 68.4 1.2 3.6 4.8 1.8 2.1 1.0 0.8 0.4 6.1 2019-20 NO 39 21:20 34.7 25.8 34.6 1.3 3.5 4.8 1.5 2.3 0.7 0.6 0.5 3.5 2020-21 OKC 66 21:36 53.3 44.4 57.1 1.3 2.9 4.1 2.3 2.2 0.8 1.2 0.3 8.0 2021-22 OKC 49 21:53 46.1 33.9 54.5 1.5 3.0 4.5 2.2 1.7 0.9 0.9 0.2 7.4 2022-23 OKC 53 22:45 51.7 37.3 43.6 1.8 3.1 4.9 2.0 2.1 0.8 0.6 0.3 8.0 2023-24 OKC 69 14:55 46.8 39.7 50.0 0.9 2.1 3.0 1.3 1.5 0.6 0.5 0.1 4.7 2024-25 OKC 69 16:24 48.3 38.6 71.8 0.9 2.6 3.5 1.4 1.6 0.6 0.6 0.1 6.3 2025-26 OKC 56 15:16 47.3 38.8 63.5 1.1 2.3 3.3 1.4 1.1 0.6 0.8 0.1 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.