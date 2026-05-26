Carla Leite, le sang-froid jusqu’au bout des doigts

À 22 ans, Carla Leite a déjà compris que les fins de match ne se demandent pas, elles se prennent. Face au Liberty, la meneuse française n’a pas seulement terminé meilleure marqueuse de Portland, avec 18 points à 8/14 aux tirs. Elle a surtout inscrit les deux paniers qui ont permis au Fire de verrouiller la rencontre dans la dernière minute.

D’abord un drive face à Pauline Astier pour replacer le Fire à +5, puis un 3-points face à Breanna Stewart. Un tir risqué en apparence, mais que Carla Leite présente comme une simple lecture.

« Alex (Sarama), notre coach, voulait qu’on essaie de finir dans la raquette, mais je me suis dit : elle a de longs bras », a-t-elle raconté face à la presse. « Je pense qu’elle savait que j’allais essayer de finir près du cercle, donc il y avait beaucoup d’espace. Je pouvais prendre le tir, et c’est pour ça que j’ai shooté à 3-points. »

Et quand le ballon a traversé le cercle ? « Je ne sais pas… J’étais juste contente pour l’équipe », a-t-elle souri.

Son coach, lui, n’a pas minimisé la séquence. « Carla, pour finir le match, son exécution en un-contre-un était exemplaire », a-t-il salué. « La façon dont le groupe a conclu avec autant de sang-froid était incroyable. »

Portland mise sur sa percussion

Au-delà du tir face à Breanna Stewart, c’est surtout son rôle qui se dessine. « Faire ça à 22 ans, c’est très encourageant pour son potentiel », a d’ailleurs poursuivi son entraîneur. « Ce qui m’a marqué, c’est l’efficacité avec laquelle elle l’a fait : 8/14 ce soir. Avec une capacité à attaquer le cercle à volonté. »

Portland veut d’abord exploiter cette force de percussion. « Quand on a créé un plan de développement pour Carla, on s’est demandé comment concevoir l’attaque autour de ses forces uniques », explique le coach. « Le 3-points était un bon tir, on le voulait. Mais sinon, peut-elle continuer à aller au cercle, mettre la pression sur la défense ? »

En fin de match, la native de Poissy n’a en tout cas peur de rien. Championne d’Europe U20 et MVP de la compétition en 2023, puis MVP de la finale d’EuroCup avec Villeneuve d’Ascq en 2025, elle a déjà appris à vivre avec les responsabilités. « Je peux apporter du calme sur le terrain, ma vision aussi », tempère-t-elle pourtant. « Je suis là pour aider l’équipe. Ce n’est pas moi avant l’équipe : je veux que l’équipe passe d’abord. »