Devin Vassell, le luxe discret des Spurs

« Vassell a dit non ! » Au milieu du premier quart-temps, Devin Vassell vient de contrer un layup sous le cercle de Jared McCain, avant de filer en contre-attaque pour envoyer un ballon lobé vers Victor Wembanyama. De quoi alimenter un 14-0 en faveur des Spurs, et surtout de mettre le feu au Frost Bank Center.

Une séquence qui témoigne de l’activité, des deux côtés du parquet, de l’arrière titulaire de San Antonio. « Son impact se fait sentir partout sur le terrain, dans tous les secteurs du jeu, et en dehors du parquet en tant que leader », lâche d’ailleurs le Français au sujet du deuxième joueur le plus ancien aux Spurs, derrière Keldon Johnson.

Lors de ce Game 4 face au Thunder, Devin Vassell a encore touché à tout, terminant avec 13 points (3/7 aux tirs), 6 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre. Sur la série, il est même le 3e meilleur marqueur de sa formation avec 17 points de moyenne avec de très bons pourcentages (46.7% dont 45.2% de loin), en plus de 5.8 rebonds.

« Il a été phénoménal. Si l’on oubliait toutes les statistiques et qu’on se contentait de regarder notre jeu, il serait peut-être notre joueur le plus régulier », juge carrément Mitch Johnson dont le joueur n’est pas passé une seule fois sous la barre des 10 points dans ces playoffs.

En plus de son impact en attaque, notamment dans les 3-pts en première intention dont il est passé maître, Devin Vassell se démarque par son investissement de l’autre côté. Pour contribuer à l’effort général d’une défense impressionnante la nuit passée. Face au Thunder, il tourne ainsi à 1.5 interception et 1 contre de moyenne.

« On sait tous qu’il est capable de shooter, mais il est aussi l’un de nos meilleurs défenseurs et l’un de nos meilleurs rebondeurs. Il se démène, il dévie des ballons, fait des interceptions. C’est l’une des raisons pour lesquelles on a réussi à garder la tête hors de l’eau ou à revenir au score dans beaucoup de matchs », décrit De’Aaron Fox.

Mitch Johnson était chargé de son développement

Mitch Johnson y est pour beaucoup. Quand il était assistant, le technicien était chargé du développement du joueur drafté en 2020. L’enjeu était alors de pousser Devin Vassell à devenir le joueur le plus complet possible.

« Ça a été vraiment un plaisir de l’observer parce que, quand on l’a drafté, il était un peu rangé dans la case classique du joueur de type 3&D. Et il est devenu un sacré scoreur dans cette ligue. Et parfois, quand on est un jeune joueur, c’est difficile d’augmenter sa charge offensive tout en continuant à mettre la même énergie en défense », constate le coach.

Il fait ici référence aux meilleures années de « scoring » de l’arrière, qui a frôlé les 20 points de moyenne entre 2022 et 2024, du temps où les Spurs accumulaient bien plus de défaites que de victoires. Depuis, avec l’émergence de « Wemby » et Stephon Castle, ainsi que l’arrivée de De’Aaron Fox, il a été relégué au rang de 4e option.

« Il s’en est probablement un peu éloigné à un moment donné (de son investissement en défense), et maintenant, le voir avoir cet impact des deux côtés du terrain, c’est hyper précieux pour notre équipe et très gratifiant pour quelqu’un qui est à ses côtés depuis son année rookie », salue aujourd’hui Keldon Johnson.

De son côté, son poulain explique, classiquement, jouer « aussi dur que possible ». « Je le dis depuis les six ans que je suis ici : il y a des soirs où les tirs ne rentrent pas. On ne peut pas contrôler ça. En revanche, on a toujours le contrôle sur son énergie et ses efforts. […] Ce n’est pas parce que les tirs ne rentrent pas qu’il faut baisser la tête et devenir un poids mort pour l’équipe. Il faut apporter du positif. C’est ma priorité. Mon shoot peut ne pas tomber dedans, et ce n’est pas grave. De quelle autre manière peut-on peser sur la rencontre ? », questionne Devin Vassell, tout en apportant lui-même la réponse sur le terrain.

Devin Vassell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SA 62 17:02 40.6 34.7 84.3 0.4 2.4 2.8 0.9 1.4 0.7 0.4 0.3 5.5 2021-22 SA 71 27:17 42.7 36.1 83.8 0.6 3.7 4.3 1.9 2.0 1.1 0.8 0.6 12.3 2022-23 SA 38 31:00 43.9 38.7 78.0 0.2 3.7 3.9 3.6 1.5 1.1 1.5 0.4 18.5 2023-24 SA 68 33:04 47.2 37.2 80.1 0.4 3.4 3.8 4.1 1.1 1.1 1.6 0.3 19.5 2024-25 SA 64 30:59 44.3 36.8 79.2 0.5 3.5 4.0 2.9 1.7 1.3 1.4 0.5 16.3 2025-26 SA 67 30:30 43.7 38.4 81.5 0.6 3.4 4.0 2.5 1.6 0.9 0.9 0.4 13.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.