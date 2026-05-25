Nike s’est donné pour défi de pondre 23 coloris différents de la LeBron 23 rappellent à chaque fois un moment fort de la carrière de LeBron James, pour former la collection « Forever King ». Un sacré programme !

La marque à la virgule a eu le loisir de piocher parmi les nombreux faits d’arme du King, sur le terrain mais aussi en dehors. Ce nouveau coloris est pour le moins original puisqu’il vient saluer la signature d’un contrat historique datant de 2003. LeBron James s’était alors engagé à être représenté par Nike à vie contre la somme record de 90 millions de dollars.

La tige se présente ici en orange, dans le style WNBA, avec une bande grise traversant la paire pour former les contours du logo « King » de LeBron James. Le détail croustillant se situe au niveau du talon avec la mention « Mega Deal » en orange et bleu.

Quinzième coloris de la LeBron 23 disponible en France, la LeBron 23 « Shoe Bag » est à retrouver depuis ce week-end sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.