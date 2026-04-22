La collection de la LeBron 23 est décidément impressionnante, à la hauteur des innombrables exploits réalisés par LeBron James au cours de sa carrière, sur et en dehors du terrain.

Le dernier coloris « Motor King » de la LeBron 23 renvoie cette fois à la finale de conférence des playoffs 2007 entre Cleveland et Detroit. Le jeune LeBron James s’était notamment distingué dans le Game 5 remporté 109-107 sur le parquet des Pistons après deux prolongations en scorant 25 points de suite ! Il avait scoré 48 points ce soir-là, avant de finir le boulot à la maison dans le Game 6.

La LeBron 23 se présente avec une base iridescente pour accompagner une tige blanche sur la partie supérieure, avec des finitions en bleu-violet et une languette vert pâle. Le logo présent sur le talon illustre pour sa part cette passation de pouvoir avec un motif de tête de mort assorti d’une couronne.

La LeBron 23 « Motor King » sera disponible ce vendredi sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.









