La MB.05 fait le show en rose et vert

La MB.05 de LaMelo Ball aura envoyé du très lourd cette saison encore, comme en témoigne la sortie de ce 15e coloris, alors que la version Lo fait toujours ses premiers pas. Baptisée « Showtime », la dernière création de Puma se rapproche des précédentes versions « World Tour », et « Fast & Furious Miami », principalement en rose.
Ce coloris est donc complété par des touches de vert clair, sur la tige et le phénix présent sur le talon. On retrouve également des finitions en bleu pour agrémenter le tout.
La MB.05 « Showtime » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.
Notre verdict de la MB.05
Pari réussi pour la MB.05 qui continue d’en mettre plein les yeux par son style et ses coloris uniques. La ligne signature de LaMelo Ball a trouvé sa structure au niveau technique qui offre de bonnes garanties en termes de confort et de traction, avec un petit plus apporté cette année au maintien du pied.
Puma et le meneur des Hornets ont en effet misé sur un design toujours plus saisissant, dans le plus pur style de la collection, pour permettre à cette cinquième version de se démarquer. Les fameux « scratchs ailés » pour recouvrir les lacets forment la touche spéciale MB.05, au même titre que le motif de crâne moulé sous le talon, et bon nombre d’autres nouveaux détails.