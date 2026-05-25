La MB.05 fait le show en rose et vert

La MB.05 de LaMelo Ball aura envoyé du très lourd cette saison encore, comme en témoigne la sortie de ce 15e coloris, alors que la version Lo fait toujours ses premiers pas. Baptisée « Showtime », la dernière création de Puma se rapproche des précédentes versions « World Tour », et « Fast & Furious Miami », principalement en rose.

Ce coloris est donc complété par des touches de vert clair, sur la tige et le phénix présent sur le talon. On retrouve également des finitions en bleu pour agrémenter le tout.

La MB.05 « Showtime » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 125 euros.