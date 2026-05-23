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Mike Brown veut garder Mikal Bridges toujours au chaud

Publié le 23/05/2026 à 11:08 Twitter Facebook

NBA – L’ailier des Knicks continue d’être très bon depuis plusieurs matchs, avec son coach qui a le souci permanent de le maintenir impliqué le plus possible en attaque.

Mikal BridgesEn plein milieu de la série contre les Hawks, au premier tour, Mikal Bridges a disparu ou presque. Sur trois matches de suite, il a inscrit au total 15 points et ne semblait plus du tout impliqué dans l’attaque des Knicks, qui vivait alors une révolution autour de Karl-Anthony Towns.

Mais la patience de Mike Brown a payé et la suite des playoffs a donné raison à l’entraîneur. Sur les sept derniers matchs de New York, tous gagnés, il tourne à 18.7 points de moyenne avec une efficacité folle : 68% de réussite au shoot, 44% à 3-pts et seulement quatre ballons perdus en 239 minutes ! L’ancien des Suns est désormais à son meilleur niveau.

« Je sais de quoi il est capable. C’est un joueur incroyable. Il l’a été toute sa carrière. Je ne suis pas surpris du tout. C’est Mikal, ça : c’est un grand joueur », déclare OG Anunoby. « Je prends seulement ce que la défense me donne », réagit le finaliste 2021. « Je suis agressif, c’est tout. Si je suis ouvert, je shoote et si ce n’est pas le cas, je pénètre. C’est tout. »

Tout en faisant le travail en défense sur respectivement Nickeil Alexander-Walker, Tyrese Maxey et désormais James Harden. Néanmoins, même avec le vent dans le dos depuis trois semaines, l’ailier pourrait retomber dans sa discrétion offensive. Mike Brown veille à toujours le garder impliqué.

« Il a commencé à imposer un peu plus sa volonté sur les rencontres », analyse le coach des Knicks. « Je m’assure d’appeler des actions pour lui de temps en temps, afin qu’il reste dans le rythme, notamment parce qu’il a un gros travail défensif à faire. Je dois m’assurer de continuellement l’impliquer offensivement, pour qu’il sache qu’on peut compter sur lui, donc qu’il peut faire des différences. »

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2018-19 PHO 82 29:29 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3
2019-20 PHO 73 27:58 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1
2020-21 PHO 72 32:37 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5
2021-22 PHO 82 34:48 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2
2022-23 BKN 27 34:11 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1
2022-23 PHO 56 36:26 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2
2023-24 BKN 82 34:48 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6
2024-25 NY 82 37:01 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6
2025-26 NY 82 32:50 49.0 37.1 82.7 1.0 2.8 3.8 3.7 2.0 1.3 1.0 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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