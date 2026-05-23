Mike Brown veut garder Mikal Bridges toujours au chaud

En plein milieu de la série contre les Hawks, au premier tour, Mikal Bridges a disparu ou presque. Sur trois matches de suite, il a inscrit au total 15 points et ne semblait plus du tout impliqué dans l’attaque des Knicks, qui vivait alors une révolution autour de Karl-Anthony Towns.
Mais la patience de Mike Brown a payé et la suite des playoffs a donné raison à l’entraîneur. Sur les sept derniers matchs de New York, tous gagnés, il tourne à 18.7 points de moyenne avec une efficacité folle : 68% de réussite au shoot, 44% à 3-pts et seulement quatre ballons perdus en 239 minutes ! L’ancien des Suns est désormais à son meilleur niveau.
« Je sais de quoi il est capable. C’est un joueur incroyable. Il l’a été toute sa carrière. Je ne suis pas surpris du tout. C’est Mikal, ça : c’est un grand joueur », déclare OG Anunoby. « Je prends seulement ce que la défense me donne », réagit le finaliste 2021. « Je suis agressif, c’est tout. Si je suis ouvert, je shoote et si ce n’est pas le cas, je pénètre. C’est tout. »
Tout en faisant le travail en défense sur respectivement Nickeil Alexander-Walker, Tyrese Maxey et désormais James Harden. Néanmoins, même avec le vent dans le dos depuis trois semaines, l’ailier pourrait retomber dans sa discrétion offensive. Mike Brown veille à toujours le garder impliqué.
« Il a commencé à imposer un peu plus sa volonté sur les rencontres », analyse le coach des Knicks. « Je m’assure d’appeler des actions pour lui de temps en temps, afin qu’il reste dans le rythme, notamment parce qu’il a un gros travail défensif à faire. Je dois m’assurer de continuellement l’impliquer offensivement, pour qu’il sache qu’on peut compter sur lui, donc qu’il peut faire des différences. »
|Mikal Bridges
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|PHO
|82
|29:29
|43.0
|33.5
|80.5
|0.7
|2.5
|3.2
|2.1
|2.5
|1.6
|0.9
|0.5
|8.3
|2019-20
|PHO
|73
|27:58
|51.0
|36.1
|84.4
|0.9
|3.1
|4.0
|1.8
|2.2
|1.4
|1.0
|0.6
|9.1
|2020-21
|PHO
|72
|32:37
|54.3
|42.5
|84.0
|1.1
|3.2
|4.3
|2.1
|1.6
|1.1
|0.8
|0.9
|13.5
|2021-22
|PHO
|82
|34:48
|53.4
|36.9
|83.4
|0.9
|3.3
|4.2
|2.3
|1.8
|1.2
|0.8
|0.4
|14.2
|2022-23
|BKN
|27
|34:11
|47.5
|37.6
|89.4
|0.9
|3.6
|4.5
|2.7
|1.6
|1.0
|1.8
|0.6
|26.1
|2022-23
|PHO
|56
|36:26
|46.3
|38.7
|89.7
|1.0
|3.3
|4.3
|3.6
|2.1
|1.2
|1.4
|0.8
|17.2
|2023-24
|BKN
|82
|34:48
|43.6
|37.2
|81.4
|0.8
|3.7
|4.5
|3.6
|1.4
|1.0
|2.0
|0.4
|19.6
|2024-25
|NY
|82
|37:01
|50.0
|35.4
|81.4
|0.9
|2.3
|3.2
|3.7
|1.5
|0.9
|1.6
|0.5
|17.6
|2025-26
|NY
|82
|32:50
|49.0
|37.1
|82.7
|1.0
|2.8
|3.8
|3.7
|2.0
|1.3
|1.0
|0.8
|14.4
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.