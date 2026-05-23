Le Dream finit par éteindre les Wings

Après sa première défaite de la saison, face aux Aces, le Dream avait l’occasion de se relancer en recevant les Wings. Dès le début de la rencontre, Atlanta crée un premier écart avec un 10-0. Il faut attendre six minutes et un panier primé d’Azzi Fudd pour voir Dallas ouvrir son compteur. Un panier qui n’inverse pas la tendance, puisque les Wings bouclent ce premier quart-temps avec un maigre 4/20 au tir (19-9).

Dallas efface une partie de son retard dès le début de la période suivante. L’équipe texane multiplie les interceptions pour s’offrir des paniers faciles en transition (19-17). Malgré les premiers points de Paige Bueckers, le Dream ne plie pas. L’équipe locale s’appuie sur Allisha Gray pour continuer de mener, tandis que Rhyne Howard (25 points, 7/12 au tir) réussit un panier primé pour redonner de l’air à Atlanta (36-25).

Dallas espère avant de tomber en panne

Après la pause, le Dream continue de perdre des ballons et laisse les Wings passer un 7-0 pour revenir à moins de dix points. Dallas recolle même à deux possessions grâce à un coup de chaud d’Awak Kuier (16 points, 6/6 au tir, 2/2 de loin). L’intérieure réussit d’abord un tir lointain, avant d’être oubliée à deux reprises dans la raquette (55-51). Elle boucle le troisième acte avec un dernier tir primé, pris à quasiment un mètre de la ligne à 3-points (63-58).

Les Wings continuent de rêver dans le dernier acte. Portées par Jessica Sheppard et Azzi Fudd, les coéquipières de Paige Bueckers reviennent à un point. Sur une nouvelle interception d’Odyssey Sims, Dallas passe même devant pour la première fois de la rencontre (63-62).

Alors qu’il reste encore 7 minutes 30 à jouer, les Wings connaissent un trou d’air qui va leur être fatal. Sur la fin de rencontre, les joueuses de Jose Fernandez n’inscrivent que sept points. Un coup d’arrêt qui profite à Atlanta. Dès la possession suivante, le Dream reprend l’avantage grâce à Rhyne Howard. Dès lors, c’est une avalanche qui s’abat sur Dallas. Atlanta termine la rencontre sur un 24-7 pour s’imposer largement (86-69).