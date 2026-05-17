Dans un vrai thriller, les Aces s’imposent sur le fil face au Dream

Las Vegas a eu très chaud mais repart bien d’Atlanta avec la victoire. Privé de Rhyne Howard, le Dream d’Allisha Gray (25 points, 9 rebonds) peut presque nourrir des regrets après être passé à un cheveu du parfait hold-up, finissant par craquer face à Chelsea Gray et ses 21 points et 6 passes décisives, bien épaulée par Chennedy Carter et A’ja Wilson (20 points chacune).

Atlanta a réussi à faire jeu égal en premier quart-temps avec le 2+1 de Jordin Canada en symbole de la débauche d’énergie du Dream pour conclure le premier acte (23-24). Allisha Gray a pris le relais pour scorer à 3-points et faire brièvement passer Atlanta devant avant de trouver Chelsea Gray sur son chemin. Avec deux paniers à 3-points, et un de Jewell Loyd, Chelsea Gray a lancé un 11-0 pour replacer les Aces en bonne position (26-35). Avec le concours d’Angel Reese, les précieux points d’Allisha Gray et le 3-points de Te-Hina Paopao, Atlanta a tenu jusqu’à la pause (44-51).

Les re-Gray pour le Dream d’Allisha

Chelsea Gray a bien tenté d’enfoncer le clou en inscrivant deux paniers à 3-points de plus, bien accompagnée par A’ja Wilson et NaLyssa Smith, jusqu’au 3-points de Chennedy Carter pour porter la marque à 52-70. A deux doigts de craquer, Atlanta a su rester en vie en terminant le troisième acte par un 9-2 alimenté par le 3-points de Te-Hina Paopao et deux lancers d’Angel Reese pour revenir à 63-73.

Les Aces sont reparties au large avant de se faire progressivement rattraper, notamment face au trio Hillmon-Paopao-Okot pour contribuer au terrible 16-0 passé par le Dream (80-81). Tout était à refaire, et malgré le lay-up d’A’ja Wilson, Allisha Gray aux lancers puis Jordin Canada d’une contre-attaque fulgurante conclue main gauche, ont réussi à faire passer Atlanta en tête (84-83).

Avec le match sur la table et après un premier échec, Chelsea Gray a pris ses responsabilités en scorant à mi-distance, puis en chipant le ballon face à Allisha Gray pour valider un succès étriqué mais précieux pour Las Vegas, désormais à quatre victoires en cinq matchs, tandis qu’Atlanta concède sa première défaite de la saison. A noter les petits matchs d’Angel Reese côté Atlanta (9 points à 1/8 au tir, 8 ballons perdus) et de Jackie Young côté Las Vegas, à 0 point à 0/12 au tir. !