Bob Myers continue ses recherches pour le poste de président des Sixers

En charge de trouver le remplaçant de Daryl Morey, Bob Myers avait pour ambition d’aller chercher Onsi Saleh, le GM des Hawks. Non seulement pour son excellent travail cette saison à Atlanta mais aussi pour leur passé commun, aux Warriors. Sauf que, comme attendu, la franchise d’Atlanta n’a pas autorisé celle de Philadelphie à s’entretenir avec son dirigeant, nous précise The Athletic.

Il faut donc chercher ailleurs. Nos confrères annoncent ainsi d’autres noms, notamment une piste interne. Visiblement, Jameer Nelson est dans la course. L’ancien joueur est actuellement assistant GM et serait le candidat le plus crédible au sein de la franchise.

Même en cas d’échec pour devenir le nouveau président, il y a de fortes chances qu’il obtienne une promotion ce printemps. Numéro 3 dans la hiérarchie derrière Daryl Morey et Elton Brand durant cet exercice 2025/26, l’ancien meneur de jeu du Magic pourrait au moins espérer grimper d’une marche pour la saison prochaine.

Quant aux solutions externes, le dossier Onsi Saleh désormais fermé, elles se trouvent dans différentes directions. Du côté de Los Angeles déjà, avec Trent Redden, le GM des Clippers ou à Cleveland, avec le GM Mike Gansey, qui a gravi les échelons, de la G-League à la NBA, au fil des années dans l’ombre de Koby Altman.

Mais aussi en WNBA ensuite, avec Nick U’Ren, le GM du Phoenix Mercury, et à Minnesota avec Matt Lloyd, lui aussi GM. Les deux hommes devraient bientôt faire un entretien avec les Sixers et Lloyd, déjà finaliste pour le poste à Chicago, aurait d’ailleurs le soutien de plusieurs membres de la franchise de Philadelphie.