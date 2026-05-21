Quand Shai Gilgeous-Alexander appelle Jared McCain au calme

Aussitôt son tir déclenché et converti, Shai Gilgeous-Alexander s’est tourné vers Jared McCain en faisant un geste d’apaisement de la main. « Calme-toi bordel », peut-on facilement deviner sur les lèvres du Canadien.

À la fin d’une possession, à une minute de la fin du Game 2 face aux Spurs, le leader du Thunder venait de convertir un tir à mi-distance devant Stephon Castle, façon « dagger », pour donner trois possessions d’avance à sa formation. Un tir converti alors que Devin Vassell était venu en aide, laissant libre Jared McCain en tête de raquette.

Le remplaçant, qui a montré qu’il était ouvert, s’imaginait sans doute ainsi pouvoir être servi pour sanctionner ce début de prise à deux. « Jared me criait dessus pendant que je tirais, et j’étais juste en mode : ‘Gars, je suis en train de tirer. Ne me déconcentre pas.’ C’est tout. Ce n’était pas… J’étais littéralement en train de dire à Jared de se calmer », rapporte tranquillement Shai Gilgeous-Alexander après la rencontre.

Un moyen pour le patron de l’équipe de rappeler qu’il avait bien les choses en main. « Mais c’est ce que font les grands shooteurs, ils te font savoir quand ils sont démarqués. Donc ouais, on s’est expliqués. Tout va bien ».

Pas le même style de réaction

Cet épisode dit aussi beaucoup du niveau d’énergie et d’enthousiasme affiché chaque soir par l’ancien joueur des Sixers. À chaque panier converti, l’arrière se montre très expressif, avec un grand sourire, quand « SGA » a une toute autre approche au moment de sanctionner.

« D’habitude, j’aime plutôt pencher du côté de la retenue, tout simplement parce que c’est ce qui donne les meilleures chances de rester lucide. Mais parfois, dans certaines situations, on a besoin d’émotion pour se booster et faire le boulot. Donc oui, il s’agit juste de trouver le bon équilibre », rétorque le double MVP.

Reste que la présence de son jeune coéquipier à ce moment du match est aussi liée à cette énergie, dans un soir où il n’a pas vraiment brillé offensivement (12 points à 4/14 aux tirs dont 3/9 de loin).

Jared McCain a notamment compensé cette maladresse par son activité au rebond (6, dont 4 offensifs). Un bon signe pour Mark Daigneault de son impact plus global sur le jeu.

« Il a vraiment amélioré ses fondamentaux depuis qu’il est arrivé. […] Il a cet instinct de compétiteur et de gagnant. Il n’hésite pas à aller au charbon. Il a un excellent flair pour le ballon malgré sa taille. Même au dernier match, il a pris un rebond par-dessus un grand […]. J’ai trouvé qu’il avait raté des tirs qui rentrent d’habitude pour lui. Mais c’est facile de le laisser sur le terrain quand il se donne à fond comme ça », termine le coach.