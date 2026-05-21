Alex Caruso confirme sa montée en puissance

Après avoir claqué 31 points à 8/14 à 3-pts dans le Game 1 et avec sa bonne défense sur Victor Wembanyama, Alex Caruso allait sans doute redescendre de son nuage en attaque dans la deuxième manche. Ça s’est confirmé. Néanmoins, il est resté très précieux, avec 17 points à 3/4 derrière l’arc.

Après deux matches dans cette finale de conférence Ouest, l’ancien des Lakers affiche 24 points de moyenne à 61% de réussite à 3-pts en seulement 24 minutes. C’est simple, il est le meilleur marqueur de son équipe, derrière Shai Gilgeous-Alexander évidemment. Clairement, il est au rendez-vous, après une série contre Los Angeles où il fut très discret.

« Si on a peur à ce moment de la saison, on va sans doute perdre et rentrer chez nous. Si on veut gagner de grandes choses, il faut tout donner. C’est ce que je veux : gagner le dernier match de la saison », déclare-t-il sur sa capacité à être présent quand le niveau monte. « C’est facile pour moi de me mettre dedans, d’être concentré mentalement et j’essaie d’encourager les gars. Il ne faut pas oublier que même si on a gagné le titre l’an dernier, ils sont très jeunes. Parfois, il faut plusieurs expériences pour être conscient des choses comme je le suis, puisque j’ai connu énormément de choses en playoffs. »

Une expérience très précieuse

Le double champion NBA a disputé son 64e match de playoffs mercredi soir et, comme dans le Game 1, a parfaitement profité des espaces laissés par Victor Wembanyama et la défense des Spurs pour frapper de loin. En confiance, il a même marqué un tir à mi-distance sur la tête de « Wemby ».

Avec son 5/7 au shoot, ses 17 points, 5 rebonds, 3 passes et aucun ballon perdu, sans oublier un +/- très positif (+18), il a été très précieux une nouvelle fois.

« Il aborde cette série comme il aborde le reste. Il est incroyablement concentré et c’est un compétiteur monstre. Plus le moment et plus le match sont importants, plus il a envie d’être dedans », admire Mark Daigneault. « Il va faire les choses sans trembler et sera agressif la possession suivante, le match d’après. Il a été énorme dans le Game 1 et là, il a été très bon. Il a été excellent en défense et ses minutes ont été précieuses. »

Alex Caruso Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 37 15:11 43.1 30.2 70.0 0.4 1.4 1.8 2.0 1.4 0.6 1.1 0.3 3.6 2018-19 LAL 25 21:14 44.5 48.0 79.7 0.8 1.9 2.7 3.1 2.2 1.0 1.7 0.4 9.2 2019-20 LAL 64 18:22 41.2 33.3 73.4 0.3 1.7 1.9 1.9 1.5 1.1 0.8 0.3 5.5 2020-21 LAL 58 20:58 43.6 40.1 64.5 0.5 2.4 2.9 2.8 1.9 1.1 1.3 0.3 6.4 2021-22 CHI 41 27:59 39.8 33.3 79.5 0.8 2.8 3.6 4.0 2.6 1.7 1.4 0.4 7.4 2022-23 CHI 67 23:30 45.5 36.4 80.8 0.6 2.3 2.9 2.9 2.4 1.5 1.1 0.7 5.6 2023-24 CHI 71 28:44 46.8 40.8 76.0 0.9 3.0 3.8 3.5 2.5 1.7 1.4 1.0 10.1 2024-25 OKC 54 19:17 44.6 35.3 82.4 0.7 2.2 2.9 2.5 1.9 1.6 0.7 0.6 7.1 2025-26 OKC 56 18:13 42.3 29.3 80.4 0.5 2.3 2.8 2.0 1.2 1.3 0.9 0.3 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.