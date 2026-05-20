Attendu au premier tour, Morez Johnson Jr. reste inscrit à la Draft

Il devrait bien y avoir trois champions NCAA retenus au premier tour de la prochain Draft. Outre Aday Mara et Yaxel Lendeborg, attendus autour de la deuxième partie de « lottery », Morez Johnson Jr sera aussi de la fête.

Sa place reste une inconnue, mais il a au moins assuré à ESPN qu’il resterait inscrit cette année. L’intérieur a été un des joueurs déterminants dans le sacre universitaire des Wolverines (13.1 points à 62.3%, 7.3 rebonds).

Dans la formation XXL de Dusty May, Morez Johnson Jr. s’est révélé malgré la présence de deux autres intérieurs de talent. Arrivé d’Illinois avec un profil plutôt besogneux, presque à l’ancienne, le sophomore a affiché de gros progrès et des qualités défensives au-dessus de la moyenne. Présent au Draft Combine, il s’y est une nouvelle fois montré à son avantage, tant par sa qualité au rebond que par son potentiel jusqu’ici peu exploité au tir extérieur.

« J’ai hâte de poursuivre le rêve de ma vie en jouant en NBA », a-t-il expliqué. « Chaque arrêt sur mon chemin m’a préparé pour ce moment, et j’en suis extrêmement reconnaissant. »

À la 17e place de notre Mock Draft, Morez Johnson Jr. a marqué des points en rassurant les recruteurs sur son profil physique lors du Draft Combine. Pas très grand (2m06), le joueur de 20 ans pourrait toutefois trouver sa place comme pivot dans des cinq « small ball » grâce à son envergure (2m22). Alors qu’il avait voulu garder ses options ouvertes, et pourquoi pas effectuer une saison de plus en NCAA pour faire encore monter sa cote, comme l’avait fait son ancien coéquipier Yaxel Lendeborg en 2025, l’Américain va finalement faire le grand saut dès cette année. Et son profil devrait lui assurer une place dans les 30 premiers choix le 24 juin, vraisemblablement dans le Top 20.