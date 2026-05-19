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A’ja Wilson et Breanna Stewart déjà distinguées en WNBA

Publié le 19/05/2026 à 19:17 Twitter Facebook

WNBA – Les deux anciennes MVP ont été élues joueuses de la semaine, respectivement à l’Ouest et à l’Est, après une première semaine de très haut niveau.

A'ja WilsonLa saison WNBA vient de commencer et les valeurs sûres sont au rendez-vous. La ligue a annoncé qu’A’ja Wilson et Breanna Stewart avaient été élues « Joueuses de la semaine » pour la première semaine de la saison 2026.

À l’Ouest, A’ja Wilson a ainsi été récompensée après un départ canon avec les Las Vegas Aces (4-1). L’intérieure a compilé 25.0 points, 5.6 rebonds et 2.0 contres de moyenne, confirmant son statut de quadruple MVP. La superstar n’a pas eu besoin de temps d’adaptation pour retrouver son rendement habituel, entre volume offensif, présence près du cercle et impact défensif. Avec notamment un match à 45 points face à Connecticut !

À l’Est, Breanna Stewart a elle aussi parfaitement lancé sa campagne avec le New York Liberty (3-1). Elle a de son côté tourné à 23.0 points, 9.0 rebonds et 2.0 contres de moyenne, dans son registre complet habituel.

Cette première distinction hebdomadaire ressemble donc à un rappel : la WNBA change, la concurrence se densifie, mais A’ja Wilson et Breanna Stewart restent deux des visages les plus dominants du championnat.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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