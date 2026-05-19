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Les Pacers vont-ils enfin payer la « luxury tax » ?

Publié le 19/05/2026 à 17:30 Twitter Facebook

NBA – Après le coup de poker manqué de la Draft et parce qu’elle vise le titre, la franchise d’Indiana pourrait exploser les plafonds de sa masse salariale. Cela n’est plus arrivé depuis 2006.

Après une saison régulière catastrophique, les Pacers n’ont pas retrouvé le sourire lors de la « lottery ». Ils avaient tenté un coup avec le transfert d’Ivica Zubac, qui pouvait leur faire perdre leur choix de Draft. Ils avaient 52.1% de chances d’être dans le Top 4, et ainsi de le conserver, mais ont finalement glissé jusqu’à la cinquième place. C’est donc perdu, avec les excuses du président en prime… 

Avoir un choix de Draft aussi haut aurait aidé la franchise d’Indiana à retrouver les sommets, atteints en 2025 avec les Finals perdues face au Thunder. Mais c’est manqué et les dirigeants doivent changer de stratégie. La plus simple, c’est logiquement la « free agency » et les transferts durant l’intersaison qui arrive cet été.

« On est dans une fenêtre de tir où on veut gagner maintenant avec ce groupe », assure le GM Chad Buchanan. « On va être agressif pour trouver les joueurs qui collent avec cette équipe, qui peuvent nous aider à gagner dès maintenant. Ne pas avoir ce choix ouvre d’autres options. Notre seul objectif, c’est gagner maintenant.  »

Sauf qu’avec une masse salariale pour la saison 2026/27 qui déborde de 35 millions de dollars et qui se retrouve à seulement 247 000 dollars de la « luxury tax », les Pacers pourraient bien sortir le chéquier comme jamais depuis vingt ans. En effet, la dernière fois que la franchise d’Indiana a mis ses finances dans le rouge, c’était en 2006 !

« C’est une vraie possibilité », annonce Chad Buchanan. « Beaucoup de mouvements peuvent être faits durant l’intersaison, que ce soit des transferts ou des signatures, qui auront de l’impact sur notre situation concernant la luxury tax, puis le first et second apron. Il faut faire preuve d’intelligence et ne pas se mettre des bâtons dans les roues. Ces plafonds salariaux peuvent être très contraignants. Dépenser intelligemment et judicieusement fera partie de cette stratégie. On est conscient de notre calendrier et, pour le bon joueur, on va dépenser. »

C’était déjà le discours de l’intersaison 2025 et finalement, les dirigeants avaient réussi à manœuvrer sous la « luxury tax », notamment parce que Myles Turner était parti à Milwaukee. Avec les règles salariales de la ligue, les finalistes 2025 ne pourront pas faire des folies non plus cet été pour recruter. Même si en libérant quelques joueurs dont les contrats ne sont pas garantis, ils s’offriront quelques millions de dollars de plus.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 62 33:11 48.4 35.8 69.3 1.4 5.2 6.6 3.8 2.2 1.1 0.4 2.4 24.0
Bennedict Mathurin 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.3 0.6 0.1 2.7 17.8
Andrew Nembhard 57 31:20 44.2 36.1 82.5 0.4 2.4 2.8 7.7 2.4 0.9 0.1 2.2 16.9
Aaron Nesmith 45 29:40 41.4 37.9 82.9 1.1 3.1 4.2 1.9 1.4 0.6 0.5 2.8 13.8
Ivica Zubac 5 23:36 47.2 0 80.0 2.8 4.4 7.2 1.8 0.8 0.4 0.8 1.6 11.6
Jarace Walker 76 25:42 41.9 37.4 74.9 0.6 4.5 5.1 2.5 1.8 0.8 0.3 1.6 11.6
Obi Toppin 24 17:40 50.3 35.2 91.3 0.5 3.9 4.4 2.3 1.2 0.5 0.0 1.2 11.6
Micah Potter 47 19:19 51.5 42.3 84.2 1.2 3.7 5.0 1.5 1.0 0.5 0.3 1.7 9.7
Jay Huff 82 20:58 47.6 31.9 82.8 0.9 3.1 4.0 1.5 0.9 0.5 1.9 2.4 9.5
Kobe Brown 27 24:44 50.3 43.3 78.8 1.9 3.0 4.9 2.0 1.4 0.5 0.4 2.0 9.4
T.j. Mcconnell 56 17:12 53.8 32.0 86.2 0.4 1.8 2.2 5.1 1.1 1.0 0.2 1.1 9.4
Quenton Jackson 49 18:18 47.0 35.6 82.4 0.6 1.8 2.3 2.9 1.3 0.6 0.1 1.7 9.1
Jalen Slawson 13 23:55 44.2 37.5 70.6 0.5 3.8 4.4 2.8 1.3 1.5 1.1 2.1 7.3
Ben Sheppard 65 21:23 43.4 36.2 76.5 0.7 2.3 3.0 1.8 0.6 0.6 0.1 1.8 7.1
Ethan Thompson 32 20:24 37.8 32.8 78.7 0.5 1.6 2.2 1.8 0.8 0.6 0.3 2.2 7.0
Isaiah Jackson 38 16:47 58.2 0.0 68.9 2.3 3.3 5.6 0.8 1.1 0.7 0.8 2.8 6.4
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Garrison Mathews 15 13:04 40.4 37.0 82.6 0.1 1.0 1.1 0.7 0.2 0.4 0.2 1.3 5.2
Johnny Furphy 35 18:22 47.0 32.4 48.6 0.9 3.5 4.4 1.2 0.8 0.6 0.2 1.9 5.1
Rayj Dennis 13 12:55 30.6 31.6 88.9 0.6 1.0 1.6 2.0 1.1 0.2 0.3 1.2 4.9
Jeremiah Robinson-earl 17 17:39 34.9 24.2 92.9 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.4 0.1 1.4 4.6
Taelon Peter 38 12:57 38.0 32.8 62.5 0.3 1.3 1.6 1.1 0.7 0.7 0.1 1.0 4.5
Kam Jones 37 16:39 40.2 29.3 50.0 0.4 1.2 1.6 3.2 1.0 0.5 0.0 1.1 4.4
Tony Bradley 38 10:57 55.7 50.0 74.4 1.5 1.3 2.8 0.5 0.4 0.2 0.2 1.6 4.0
James Wiseman 4 14:30 60.0 0 50.0 1.3 0.8 2.0 0.8 1.3 0.0 0.3 2.5 3.3
Monté Morris 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.3 0.2 0.2 0.5 3.0
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8

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Rédacteur de contenu sur les paris sportifs Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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