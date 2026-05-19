Les Pacers vont-ils enfin payer la « luxury tax » ?

Après une saison régulière catastrophique, les Pacers n’ont pas retrouvé le sourire lors de la « lottery ». Ils avaient tenté un coup avec le transfert d’Ivica Zubac, qui pouvait leur faire perdre leur choix de Draft. Ils avaient 52.1% de chances d’être dans le Top 4, et ainsi de le conserver, mais ont finalement glissé jusqu’à la cinquième place. C’est donc perdu, avec les excuses du président en prime…

Avoir un choix de Draft aussi haut aurait aidé la franchise d’Indiana à retrouver les sommets, atteints en 2025 avec les Finals perdues face au Thunder. Mais c’est manqué et les dirigeants doivent changer de stratégie. La plus simple, c’est logiquement la « free agency » et les transferts durant l’intersaison qui arrive cet été.

« On est dans une fenêtre de tir où on veut gagner maintenant avec ce groupe », assure le GM Chad Buchanan. « On va être agressif pour trouver les joueurs qui collent avec cette équipe, qui peuvent nous aider à gagner dès maintenant. Ne pas avoir ce choix ouvre d’autres options. Notre seul objectif, c’est gagner maintenant. »

Sauf qu’avec une masse salariale pour la saison 2026/27 qui déborde de 35 millions de dollars et qui se retrouve à seulement 247 000 dollars de la « luxury tax », les Pacers pourraient bien sortir le chéquier comme jamais depuis vingt ans. En effet, la dernière fois que la franchise d’Indiana a mis ses finances dans le rouge, c’était en 2006 !

« C’est une vraie possibilité », annonce Chad Buchanan. « Beaucoup de mouvements peuvent être faits durant l’intersaison, que ce soit des transferts ou des signatures, qui auront de l’impact sur notre situation concernant la luxury tax, puis le first et second apron. Il faut faire preuve d’intelligence et ne pas se mettre des bâtons dans les roues. Ces plafonds salariaux peuvent être très contraignants. Dépenser intelligemment et judicieusement fera partie de cette stratégie. On est conscient de notre calendrier et, pour le bon joueur, on va dépenser. »

C’était déjà le discours de l’intersaison 2025 et finalement, les dirigeants avaient réussi à manœuvrer sous la « luxury tax », notamment parce que Myles Turner était parti à Milwaukee. Avec les règles salariales de la ligue, les finalistes 2025 ne pourront pas faire des folies non plus cet été pour recruter. Même si en libérant quelques joueurs dont les contrats ne sont pas garantis, ils s’offriront quelques millions de dollars de plus.