Brittney Sykes signe son record en carrière pour dompter les Sparks

Deux jours après être tombé face aux Sparks, Toronto et Los Angeles se retrouvaient, toujours en Californie. Cette deuxième rencontre sera rythmée par une joueuse : Brittney Sykes (38 points, 10/21 au tir). Sur la première possession de la rencontre, elle intercepte une passe de Kelsey Plum (28 points, 7 passes). Si la joueuse des Sparks se rattrape en ouvrant le score, celle du Tempo lui répond immédiatement avec un tir primé.

Comme lors de la première rencontre entre les deux équipes, les Sparks insistent à l’intérieur. Le Tempo a de la ressource et s’appuie sur des tirs lointains pour prendre les commandes. Maria Conde trouve une première fois Kia Nurse derrière l’arc avant de réaliser un bon décalage pour Marina Mabrey dans le corner. Toronto boucle le premier quart-temps avec un 9-3 et vire en tête (27-21).

Toujours en s’appuyant sur son adresse à longue distance, la franchise canadienne creuse l’écart dans la période suivante (40-27). Los Angeles revient dans la rencontre avant la mi-temps. Kate Martin ouvre son compteur sur un tir à 3-points. Elle est suivie par des paniers de Dearica Hamby (21 points, 9 rebonds) et de Nneka Ogwumike. Si Los Angeles repasse sous les dix points, Kia Nurse donne de l’air aux Canadiennes avec un 2+1 juste avant de rejoindre les vestiaires (49-40).

Brittney Sykes a le dernier mot face à Kelsey Plum

Le Tempo crée un nouvel écart au milieu du troisième acte. Jihyun Park reste trois secondes dans sa raquette et commet une faute flagrante sur Brittney Sykes, la joueuse du Tempo obtient deux lancers francs et les convertit. Dans la foulée, elle artille à 3-points avant de finir au cercle (63-49). Pour éviter de voir Los Angeles sombrer, Kelsey Plum s’emploie et l’ancienne des Aces est accompagnée par Dearica Hamby. L’intérieure des Sparks prend le meilleur sur Maria Conde dans la raquette. Ensuite, elle réussit un panier derrière l’arc (76-67).

Au moment d’entrer dans les cinq dernières minutes de la rencontre, seulement six points ne séparent les deux équipes. Pour ramener la victoire au Tempo, Brittney Sykes prend le match à son compte. D’abord, elle convertit un 2+1 pour atteindre la barre des trente unités.

La « franchise player » de Toronto profite d’une faute de Kelsey Plum pour inscrire deux lancers francs. Sur la possession suivante, l’ancienne des Mystics intercepte une passe de Nneka Ogwumike. Victime d’une nouvelle faute de Kelsey Plum juste après, l’arrière obtient deux nouveaux lancers francs, qu’elle ne manque pas.

Dans la dernière minute, Brittney Sykes déborde Kelsey Plum et finit au cercle pour inscrire son 38e point de la soirée et établir un nouveau record personnel. Toronto se rattrape après la défaite survenue deux jours plus tôt.