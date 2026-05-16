Le Tempo manque de peu son « hold-up » à Los Angeles

C’est dans l’espoir de remporter leur premier match de la saison que les Sparks recevaient le Tempo à Los Angeles. Les Californiennes débutent la rencontre avec un 10-0 où Kelsey Plum (27 points, 9 passes) réalise trois passes décisives. Toronto finit par débloquer son compteur grâce à Brittney Sykes (27 points, 7/19 au tir, 2/7 de loin).

Cependant, la défense de la franchise canadienne est aux abois. Rae Burrell est complètement oubliée à 3-points. Sur la possession suivante, c’est Nneka Ogwumike (20 points, 5 rebonds, 3 passes) qui est laissée seule dans la raquette et elle est servie par Dearica Hamby (17-2).

Alors qu’elles avaient inscrit 21 points en cinq minutes, les joueuses de Lynne Roberts connaissent un léger coup d’arrêt dans la deuxième moitié du premier acte. Malgré les nombreuses maladresses de Brittney Sykes, Toronto arrive à effacer une partie de son retard, mais reste menée après dix minutes (28-17).

La disette des Sparks se poursuit dans la période suivante. Il faut attendre trois minutes et un panier lointain de Kelsey Plum pour voir Los Angeles retrouver de l’adresse (32-24). Toronto s’appuie sur son activité défensive pour forcer des pertes de balle et obtenir des points en transition. À la mi-temps, les joueuses de Sandy Brondello courent toujours après le score (46-38).

Des erreurs défensives fatales au Tempo

Los Angeles passe un nouveau coup d’accélérateur en sortant des vestiaires. Dearica Hamby domine la raquette et convertit un «and one» (51-38). Kelsey Plum creuse l’écart et efface Nyara Sabally pour s’offrir deux points faciles dans la peinture. Dans la foulée, elle trouve Erica Wheeler à 3-points et les Sparks prennent vingt longueurs d’avance (58-38).

Si le Tempo s’emploie derrière l’arc pour combler son retard, ses errances défensives à l’intérieur permettent aux Sparks d’être toujours aux commandes au moment d’entrer dans le quatrième quart-temps (74-63).

Kelsey Plum maintient les Sparks à flot, mais le Tempo insiste derrière Brittney Sykes. L’ancienne des Mystics inscrit 14 de ses 27 points dans le dernier acte. Des paniers qui permettent à Toronto d’espérer en fin de rencontre. Au moment d’entrer dans le «money-time», seulement six points ne séparent les deux équipes (84-78). L’écart se réduit à une possession à deux minutes du terme (89-87).

Encore une fois, Toronto paie le prix fort de ses mauvaises rotations défensives. Nneka Ogwumike est, une nouvelle fois, laissée seule dans la raquette. Dearica Hamby la sert et l’intérieure peut tranquillement monter au cercle et bénéficier d’une faute de Kiki Rice. Kelsey Plum porte le coup de grâce à une minute de la fin du match et Los Angeles s’en sort 99 à 95.