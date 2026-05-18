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JB Bickerstaff protège ses Pistons après la claque du Game 7

Publié le 18/05/2026 à 7:26 Twitter Facebook

NBA – Corrigés à domicile par les Cavaliers dans le match décisif, les Pistons quittent les playoffs sur une lourde défaite. Mais leur coach refuse de résumer leur saison à cette dernière soirée.

JB BickerstaffLa marche était trop haute. Dans un Game 7 qui devait prolonger leur rêve, les Pistons ont été corrigés à domicile par les Cavaliers (125-94), incapables de retrouver l’énergie qui leur avait permis d’arracher ce match décisif. Mais JB Bickerstaff n’a pas voulu entendre parler de déception.

« Ce n’est pas une question d’effort », a-t-il d’abord insisté. « Je ne suis pas déçu. Ce n’est évidemment pas comme ça qu’on aurait voulu que ça se termine, mais je ne serai jamais déçu par leur effort. Ils ont donné ce qu’ils avaient. Ils nous ont simplement dominés ce soir. »

Le coach de Detroit a reconnu que Cleveland avait mieux répondu au défi, notamment grâce à Sam Merrill et Jarrett Allen. « On savait qu’ils avaient des joueurs capables de peser. Sam Merrill a été important tôt dans le match, Jarrett Allen a été présent au rebond. On savait que ce serait un gros test. »

Plus que le score, c’est surtout le fait que son équipe se soit éloignée de son identité qui l’a contrarié. Dans le troisième quart-temps, les caméras l’ont capté en train de demander à ses joueurs de retrouver leur « esprit de compétition ». « Quand on a été menés, on a commencé à chercher d’autres manières de gagner au lieu de rester nous-mêmes », a-t-il expliqué. « Je voulais leur rappeler qu’on devait le faire à la manière des Pistons. »

Relancé sur l’idée d’une saison finalement décevante, JB Bickerstaff a catégoriquement refusé cette notion. « Ce n’est pas une déception du tout. C’est une défaite, une défaite difficile, mais cet adjectif ne sera jamais utilisé pour ce groupe. » Avant de se montrer encore plus ferme : « Je n’aime pas la direction de votre question. Ces gars ont énormément progressé. Toute autre chose que de la positivité envers ce groupe est inacceptable. »

Car pour lui, cette élimination ne doit pas effacer le chemin parcouru. « Tout le monde veut gagner le titre chaque année. Mais avez-vous grandi ? Vous êtes-vous améliorés ? Vous êtes-vous sacrifiés pour l’équipe ? Nos gars l’ont fait collectivement. » À Detroit, cette douleur peut aussi servir de carburant pour aller encore plus haut.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Cade Cunningham 64 33:56 46.1 34.2 81.2 0.9 4.7 5.5 9.9 3.7 1.4 0.8 3.1 23.9
Jalen Duren 70 28:14 65.0 0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 1.9 0.8 0.8 2.8 19.5
Tobias Harris 63 27:43 46.9 36.8 86.6 0.9 4.3 5.1 2.5 1.0 0.9 0.4 1.7 13.3
Duncan Robinson 77 27:26 45.6 41.0 75.5 0.4 2.3 2.7 2.1 0.7 0.6 0.3 2.2 12.2
Isaiah Stewart 58 22:42 55.0 33.3 75.6 1.7 3.3 5.0 1.1 1.2 0.3 1.6 2.9 10.0
Ausar Thompson 73 25:58 52.5 25.0 57.1 2.1 3.7 5.7 3.1 1.5 2.0 0.9 2.7 9.9
Daniss Jenkins 72 20:13 40.8 37.4 83.2 0.7 1.6 2.3 3.9 1.6 0.9 0.2 1.5 9.3
Kevin Huerter 25 20:29 44.3 29.4 93.3 0.4 2.4 2.8 2.5 0.9 1.1 0.3 1.2 8.6
Jaden Ivey 33 16:49 45.0 37.2 78.9 0.6 1.6 2.2 1.6 1.1 0.5 0.4 1.3 8.2
Ronald Holland Ii 78 19:53 43.2 25.3 80.5 1.1 3.0 4.0 1.2 1.2 1.2 0.3 2.3 8.2
Paul Reed 65 13:52 61.7 32.5 66.4 2.0 2.5 4.5 1.2 0.9 0.9 0.9 1.8 7.8
Caris Levert 60 19:14 41.7 33.3 67.9 0.4 1.6 2.0 2.7 1.4 0.9 0.7 1.5 7.4
Javonte Green 82 17:38 44.7 38.1 84.0 0.8 2.0 2.8 0.7 0.5 1.2 0.3 1.3 6.9
Marcus Sasser 38 12:02 39.0 41.5 83.3 0.2 0.8 1.0 2.0 0.8 0.5 0.1 1.1 5.2
Tolu Smith 15 9:08 50.0 0 66.7 1.5 1.8 3.3 0.9 0.5 0.1 0.4 1.5 3.7
Chaz Lanier 34 7:42 31.5 28.4 83.3 0.2 0.4 0.7 0.5 0.1 0.2 0.0 0.4 2.4
Colby Jones 1 7:00 33.3 0.0 0 0.0 4.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
Bobi Klintman 12 5:55 33.3 30.8 0.0 0.4 1.2 1.6 0.5 0.5 0.3 0.0 0.9 1.8
Wendell Moore Jr. 6 10:00 57.1 0.0 100.0 0.2 0.8 1.0 0.7 0.2 0.3 0.3 0.5 1.7
Isaac Jones 4 4:45 40.0 0.0 100.0 0.0 0.8 0.8 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.5

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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