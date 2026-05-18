JB Bickerstaff protège ses Pistons après la claque du Game 7

La marche était trop haute. Dans un Game 7 qui devait prolonger leur rêve, les Pistons ont été corrigés à domicile par les Cavaliers (125-94), incapables de retrouver l’énergie qui leur avait permis d’arracher ce match décisif. Mais JB Bickerstaff n’a pas voulu entendre parler de déception.

« Ce n’est pas une question d’effort », a-t-il d’abord insisté. « Je ne suis pas déçu. Ce n’est évidemment pas comme ça qu’on aurait voulu que ça se termine, mais je ne serai jamais déçu par leur effort. Ils ont donné ce qu’ils avaient. Ils nous ont simplement dominés ce soir. »

Le coach de Detroit a reconnu que Cleveland avait mieux répondu au défi, notamment grâce à Sam Merrill et Jarrett Allen. « On savait qu’ils avaient des joueurs capables de peser. Sam Merrill a été important tôt dans le match, Jarrett Allen a été présent au rebond. On savait que ce serait un gros test. »

Plus que le score, c’est surtout le fait que son équipe se soit éloignée de son identité qui l’a contrarié. Dans le troisième quart-temps, les caméras l’ont capté en train de demander à ses joueurs de retrouver leur « esprit de compétition ». « Quand on a été menés, on a commencé à chercher d’autres manières de gagner au lieu de rester nous-mêmes », a-t-il expliqué. « Je voulais leur rappeler qu’on devait le faire à la manière des Pistons. »

Relancé sur l’idée d’une saison finalement décevante, JB Bickerstaff a catégoriquement refusé cette notion. « Ce n’est pas une déception du tout. C’est une défaite, une défaite difficile, mais cet adjectif ne sera jamais utilisé pour ce groupe. » Avant de se montrer encore plus ferme : « Je n’aime pas la direction de votre question. Ces gars ont énormément progressé. Toute autre chose que de la positivité envers ce groupe est inacceptable. »

Car pour lui, cette élimination ne doit pas effacer le chemin parcouru. « Tout le monde veut gagner le titre chaque année. Mais avez-vous grandi ? Vous êtes-vous améliorés ? Vous êtes-vous sacrifiés pour l’équipe ? Nos gars l’ont fait collectivement. » À Detroit, cette douleur peut aussi servir de carburant pour aller encore plus haut.