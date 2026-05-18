Le MVP de la nuit | Evan Mobley était partout

Quand une très large victoire est placée sous le signe du collectif, difficile de ressortir un joueur. À Cleveland, Donovan Mitchell et Jarrett Allen ont été exemplaires par leur justesse, tandis que Sam Merrill a fait très mal en sortie de banc. Mais la meilleure évaluation est pour Evan Mobley avec ses 21 points à 7 sur 11 aux tirs, 12 rebonds, 6 passes, 2 contres et 2 interceptions.

Très actif en début de match, l’ancien meilleur défenseur de la NBA était partout qu’il s’agisse de dominer dans la peinture, de distribuer le jeu, ou d’aider en défense. Du pur Mobley, qui a plusieurs fois cassé des systèmes des Pistons par sa présence et sa lecture du jeu.

« Je pense qu’on sait maintenant ce qu’il faut faire. On sait ce qu’on doit accomplir. C’est un effort collectif. Ce n’est pas seulement l’affaire d’un joueur, des intérieurs ou des petits gabarits » explique-t-il après cette victoire. « Quand on joue ensemble, qu’on prend les rebonds, qu’on défend, qu’on est tous connectés, et qu’en attaque on joue vite et avec agressivité, alors on produit un très beau basket et généralement ça se traduit par des victoires. »

Comme Donovan Mitchell, Evan Mobley va vivre sa première finale de conférence, et avant de penser aux Knicks, il tient à mettre en avant les qualités de combativité et de résistance du groupe. Les Cavaliers étaient menés 2-0 dans cette série, et ils sont allés gagner deux rencontres à l’extérieur pour s’en sortir.

« Qu’on est résilients » répond-il lorsqu’on lui demande ce qu’il retient de cette série. « Tout ne sera pas toujours fluide. Honnêtement, on l’avait déjà appris lors de la série précédente. C’est notre deuxième Game 7 maintenant, donc on sait que ce ne sera jamais facile. On ne peut jamais se décourager. C’est toujours une mentalité du “prochain match”, et on doit continuer à garder cet état d’esprit pendant tout ce parcours. »

Evan Mobley 21 PTS, 12 REB, 6 AST, 2 STL, 2 BLK, 7/10 FG, 6/11 FT, 70.8% TS vs Pistons https://t.co/GFP7XvAjIF pic.twitter.com/o36y54VGKJ — Basketball Performances (@NBAPerformances) May 18, 2026

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31:54 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.