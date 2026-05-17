Critiqués sur le trade de Jared McCain, les Sixers feront les comptes plus tard

« Je ne vais pas dénigrer Daryl (Morey) ici aujourd’hui », lâche Bob Myers, chargé de trouver un remplaçant au président remercié, et interrogé sur un dossier qui reste en travers de la gorge de beaucoup de fans des Sixers : le transfert de Jared McCain.

Alors que ce dernier avait signé un début de saison rookie prometteur, avant de se blesser, il a été envoyé au Thunder en février contre de simples choix de Draft : un premier tour de Draft 2026 des Rockets – le 22e – et de trois futurs « deuxième tour » de Draft.

« À l’heure actuelle, on a le 22e choix. Notre boulot, c’est de ne pas nous louper là-dessus. On a aussi récupéré trois choix de second tour dans l’affaire. On devrait être jugés sur le résultat final de ce genre de transactions. Mais je comprends (pourquoi la question est posée) », rétorque l’ancien dirigeant des Warriors.

Celui-ci se souvient avoir été critiqué par le passé pour des sélections de jeunes espoirs lui valant une notation en « F immédiatement, dix minutes après la fin de la Draft. Un F ! Et je me disais : ‘Mais comment peuvent-ils savoir que c’est un F ? Le gars n’a même pas encore joué.’ »

Se concentrer sur ce 22e choix

Pour revenir au cas de Jared McCain, Bob Myers trouve logique qu’un échange provoque une réaction. « Qu’elle soit positive ou négative, mais cet échange n’est pas encore arrivé à son terme. Notre rôle, c’est de veiller à ce que, de notre côté, nous fassions du bon travail en draftant le meilleur joueur possible avec ce 22e choix », développe-t-il.

On rappellera que l’ancien de Duke avait été récupéré par les Sixers à la draft de 2024 en 16e position. En une vingtaine d’apparitions lors de sa saison rookie, il avait tourné à plus de 15 points de moyenne. Aujourd’hui, il met ses qualités de boosteur offensif au service du champion en titre, le Thunder, avec qui il s’apprête à disputer une finale de conférence.

De son côté, le co-propriétaire des Sixers, Josh Harris, rappelle que le groupe de propriétaires, auquel est lié Bob Myers, a donné son feu vert à ce transfert, sur une recommandation de la direction des Sixers.

« Nous étions donc impliqués. Cela faisait partie d’un plan plus large […] mais je comprends la question. Et j’ai entendu tout, évidemment, je comprends la perception qu’on en a ici. Donc je pense qu’en ce moment, nous sommes concentrés sur ce qu’on va faire de tous les atouts que nous avons obtenus dans ce transfert. Et on saura si cet échange était bon ou non d’ici un an ou deux »,termine-t-il.

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHI 23 25:44 46.0 38.3 87.5 0.6 1.9 2.4 2.6 1.6 0.7 1.6 0.0 15.3 2025-26 PHI 37 16:45 38.5 37.8 88.0 0.2 1.9 2.0 1.7 1.2 0.6 0.8 0.1 6.6 2025-26 OKC 30 18:00 46.2 39.1 85.3 0.6 1.5 2.1 0.9 1.3 0.4 0.9 0.1 10.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.