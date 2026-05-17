OG Anunoby a hâte de reprendre avec les Knicks

Depuis une dizaine de jours, OG Anunoby est sur le flanc à cause d’une légère élongation de l’ischio-jambier droit. Cela n’a pas empêché les Knicks d’infliger un « sweep » aux Sixers, mais cela a suscité l’inquiétude des fans et de la franchise, puisqu’il avait déjà subi une blessure similaire (mais côté gauche) lors des playoffs 2024.

À l’époque, l’ailier de New York n’avait d’ailleurs pas pu rejouer à 100% contre Indiana, sauf que deux ans plus tard, il tient à rassurer tout le monde par rapport à cette nouvelle blessure à l’arrière de la cuisse.

« La sensation n’était pas aussi mauvaise que quand ça m’était arrivé. À partir de là, j’essaie juste d’aller mieux jour après jour », a-t-il déclaré samedi.

Cette semaine, OG Anunoby a repris l’entraînement et, depuis deux jours, il s’entraîne même normalement. De bon augure, alors que l’on disait son retour en bonne voie pour le Game 1 de la finale de conférence, prévu mardi soir.

« Je pense que tout le monde a hâte que les matchs reprennent. On laisse simplement l’autre série se terminer et il faudra être prêt le moment venu », anticipe-t-il déjà.

Des jours de repos bonus bienvenus

Rassurés, les coéquipiers d’OG Anunoby ont hâte de retrouver un joueur qui, avant sa blessure, cartonnait en playoffs : 21.4 points, 7.5 rebonds, 1.9 interception, 1.3 passe et 1.1 contre de moyenne (à 62% dont 54% à 3-pts !).

« Il est de retour et il m’a l’air en pleine forme », se réjouit par exemple Mikal Bridges. « Je pense que le public, les fans et les médias se sont peut-être un peu trop inquiétés, mais je sais comment OG travaille et comment son corps réagit, donc je pense que tout ira bien pour lui. »

De son côté, Mike Brown se montrait un peu plus réservé, laissant encore planer le doute concernant la participation de son joueur dès l’entame de la finale de conférence. Même si les sept matchs de la série entre Detroit et Cleveland l’auront finalement bien arrangé.

« Vivre ça à ce moment de l’année n’est pas amusant, car beaucoup de facteurs entrent en compte », livre le coach new-yorkais. « On essaie d’arriver au sommet, mais vous avez besoin de chance et il faut que tout le monde arrive en bonne santé… Donc, on touche du bois pour que tout aille dans le bon sens au moment du match. »

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20:01 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20:11 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 29:57 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33:20 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36:00 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 35:37 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.7 16.8 2023-24 NY 23 34:52 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 2023-24 TOR 27 33:20 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2024-25 NY 74 36:34 47.6 37.2 81.0 1.3 3.5 4.8 2.2 2.3 1.5 1.4 0.9 18.0 2025-26 NY 67 33:12 48.4 38.6 82.8 1.3 4.0 5.2 2.2 2.4 1.6 1.8 0.7 16.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.