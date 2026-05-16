Rudy Gobert : “Victor a montré qu’il avait franchi un cap”

Certains parlent de passation de pouvoir après la victoire des Spurs de Victor Wembanyama sur les Wolves de Rudy Gobert. Individuellement, l’élève a rattrapé et même dépassé le maître, et désormais c’est collectivement que le pivot de San Antonio a éliminé son aîné.

«C’était une grosse bataille. Un énorme défi pour moi et pour notre équipe. Il a montré qu’il avait encore franchi un cap» estime Gobert après le Game 6. «C’était un gros test pour lui, et il l’a réussi. On a été très physiques avec lui, ça l’a affecté, mais il a quand même réussi à influencer le match des deux côtés du terrain. Comme je l’ai dit, c’est encore trop tôt pour analyser tout ça en détail. Mais je suis heureux pour lui. Il a énormément travaillé pour arriver là. Et même s’il n’a que 22 ans, c’étaient ses premiers playoffs. Chaque série va lui apprendre énormément et il va encore progresser grâce à ces expériences.»

La récompense de sacrifices et de travail

Pour autant, le pivot de Minnesota n’est pas étonné de voir que Wemby est capable de franchir des paliers alors même qu’il fait déjà partie des trois meilleurs joueurs de la saison.

«Je ne dirais pas surpris. En tant que compétiteur, évidemment je déteste perdre. Mais voir ce qu’il est capable de faire dans ces moments-là, et la manière dont il a surmonté l’adversité pendant cette série…» soupire-t-il. «C’est le fruit de son travail, de tous les sacrifices qu’il a faits, de tout le temps investi sur son corps et son mental, de toute sa discipline. Je suis conscient de tout ça. Et tôt ou tard, ce genre d’état d’esprit finit par être récompensé. Maintenant, ça va être intéressant de voir comment il va relever le prochain défi, et voir s’il peut mener son équipe jusqu’à la terre promise cette année.»

La constance en saison régulière se révèle en playoffs

Pour les Wolves, c’est déjà les vacances, et Gobert répète inlassablement que c’est au «training camp» que l’on crée des habitudes pour aller au bout. Ce manque de constance, voire de fond de jeu, a coûté cher aux Wolves cette saison. Tout l’inverse des Spurs qui ont fait preuve d’une grande régularité, sans connaître de bas pendant la saison.

«Les habitudes qu’on construit dès le premier jour du training camp nous accompagnent jusqu’au dernier jour des playoffs» conclut-il. «Quand on décide vraiment de l’identité qu’on veut avoir, et qu’on l’applique chaque jour, on finit par être récompensés. Les playoffs révèlent qui tu es réellement. Quand tu arrives à être constant pendant toute la saison régulière, ça se ressent généralement ensuite en playoffs.»