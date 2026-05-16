Les ballons perdus de James Harden rattrapent les Cavaliers

Les Cavaliers avaient une première occasion de rejoindre la finale de conférence. Ils l’ont laissée filer, et James Harden avec. Dans la défaite du Game 6 face aux Pistons, le meneur a certes inscrit 23 points, mais ses huit ballons perdus ont pesé lourd dans une soirée où Cleveland n’a jamais vraiment réussi à poser son jeu.

Face à une défense de Detroit toujours plus physique, les Cavs ont trop souvent compliqué les choses. « On sait à quel point chaque possession compte », rappelait Kenny Atkinson. « Au bout du compte, on veut prendre plus de tirs que l’adversaire. Mais si on perd le ballon et qu’on ne prend pas les rebonds, on donne trop d’opportunités. »

C’est ce qui a condamné Cleveland, incapable de protéger suffisamment la balle. Avec 20 pertes de balle au total, les Cavaliers ont nourri la confiance des Pistons, qui ont pu courir et imposer leur rythme. Et James Harden a souvent été pris dans l’étau, entre aides défensives, mains actives et une certaine nonchalance sur certaines transmissions.

« Jouer simple »

« Quand c’est sur demi-terrain, ça accroche, ça attrape, ça tient », décrivait encore Kenny Atkinson.

Car les Cavaliers ne veulent pas réduire cette faillite à leur seul meneur. Jarrett Allen l’a rappelé : « Ce n’est pas toujours seulement la faute du passeur qui perd le ballon. Il faut que tout le monde se rende disponible et sécurise le ballon. » Evan Mobley a aussi insisté sur la nécessité de « jouer simple ».

James Harden, lui, refuse de ruminer. « On pourrait rester là à ressasser ça et l’emporter avec nous dimanche. Mais à quoi ça nous servirait ? On a raté une opportunité, maintenant on en a une autre dimanche. »

Cette autre opportunité se jouera à Detroit, dans un Game 7 où chaque possession pèsera encore plus lourd. Avec un James Harden plus propre, pour éviter que les ballons perdus ne deviennent le symbole d’une saison gâchée ?

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 22:52 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 26:42 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.1 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31:23 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38:16 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38:02 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 36:48 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38:07 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 37:13 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 HOU 72 35:26 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.3 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 36:45 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 36:31 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 HOU 8 36:15 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2020-21 BKN 36 36:38 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2021-22 BKN 44 36:59 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 PHI 21 37:43 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.0 2022-23 PHI 58 36:49 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 72 34:18 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.6 2024-25 LAC 79 35:18 41.0 35.2 87.4 0.7 5.1 5.8 8.7 2.1 1.5 4.3 0.7 22.8 2025-26 CLE 26 33:48 46.6 43.5 84.0 0.5 4.3 4.8 7.7 2.1 0.8 3.2 0.5 20.5 2025-26 LAC 44 35:26 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 4.8 8.1 1.9 1.3 3.7 0.4 25.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.