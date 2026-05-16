Detroit, l’équipe qui refuse de mourir

Menés 3-1 contre le Magic au premier tour, les Pistons avaient réussi à arracher leur qualification en sauvant leur peau à trois reprises. Il fallait recommencer à Cleveland après la défaite dans le Game 5 à domicile. C’est fait, avec une performance très solide et un succès de 21 points, pour arracher un Game 7, ce dimanche. « Ce fut un effort collectif. Une belle victoire d’équipe », résume Cade Cunningham.

C’est donc la quatrième fois que les joueurs de JB Bickerstaff, dos au mur, réussissent à rester en vie dans ces playoffs. Ce n’est pas rien.

« Ils n’abandonnent pas, c’est tout », se félicite le coach. « Ils font preuve de détermination, ont confiance les uns envers les autres. Ils ont cette capacité à rebondir mentalement, sans s’attarder sur les difficultés. »

Dans l’Ohio, les Pistons ont imposé leur identité. Concentrés et agressifs, ils ont limité Donovan Mitchell et ses coéquipiers à 29% de réussite au tir en seconde période, tout en provoquant vingt pertes de balle au total. Detroit a ainsi progressivement mis la main sur la rencontre, en serrant de plus en plus fort après la pause.

« On sait que c’est nous contre le reste du monde »

« On a fait ce qu’il fallait faire », poursuit JB Bickerstaff. « Quand on est à notre meilleur niveau, c’est la défense qui nous porte, c’est l’impact physique. Je suis satisfait par le fait d’avoir été autorisé à pratiquer notre style de basket. On pouvait être physique, mettre les mains et rendre la vie dure à l’adversaire. »

Autre symbole de la réaction collective des Pistons : l’impact positif du banc. Titulaire d’un soir mais habituel remplaçant, Daniss Jenkins a inscrit 15 points. Paul Reed et Duncan Robinson ont ajouté 17 et 15 points, tandis que Marcus Sasser, peu utilisé jusque-là, a apporté 9 points et un +/- de +27 en seulement 18 minutes !

« Il faut regarder d’où viennent les joueurs de cette équipe », analyse Daniss Jenkins. « Si on écoute les gens de la ligue, je ne devrais pas être dans cette situation. On est unique. On veut défier tous les pronostics. On ne se laissera pas faire, par qui que ce soit. On sait que c’est nous contre le reste du monde. »

Un état d’esprit qui a déjà porté Detroit jusque-là. Reste désormais à le confirmer dans le Game 7 de la série…