Anthony Edwards, des félicitations précoces aux Spurs qui font débat

Il restait encore huit minutes à jouer, mais Anthony Edwards ne se faisait plus d’illusions. Les Wolves étaient largement distancés, le Game 6 avait basculé depuis longtemps, et San Antonio filait vers une qualification en finale de conférence. Alors, la star de Minnesota s’est dirigée vers le banc des Spurs pour saluer joueurs et entraîneurs.

Un geste rare, surtout dans un match éliminatoire. Mais pour Anthony Edwards, il n’y avait pas de calcul, simplement la volonté de reconnaître la supériorité de l’adversaire.

« À ce moment-là, tu sais que tu ne vas pas revenir en jeu, donc tu essaies simplement de leur donner le respect qu’ils méritent », a-t-il expliqué en conférence de presse, après la rencontre.

Auteur de 24 points, mais à 9/26 au tir, « Ant » n’a jamais réussi à renverser la défense texane. Et après la lourde défaite des Wolves (139-109), il n’a pas cherché d’excuse. « C’est simplement une meilleure équipe », a-t-il ajouté.

Sauf que l’image a fait tiquer. Sur le plateau de NBA Nightcap, sur Prime Video, Dirk Nowitzki a reconnu qu’il n’avait « jamais vu ça », estimant qu’un tel salut pouvait attendre la fin officielle de la rencontre. À ses côtés, Udonis Haslem s’est montré encore plus réservé, rappelant qu’un leader devait, selon lui, rester auprès de ses coéquipiers jusqu’au bout, même quand la série est perdue.

Anthony Edwards a ainsi voulu faire preuve de classe, mais le timing de sa reddition va sans doute faire parler.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.