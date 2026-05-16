Jalen Duren répond présent au meilleur moment

Depuis le début de la série contre les Cavaliers, Jalen Duren était à nouveau dans le dur. Son bon Game 7 contre Orlando n’a pas servi de rampe de lancement pour les duels face à Cleveland puisque, après cinq matches, le pivot ne tournait qu’à 9.4 points (46% de réussite au shoot) et 6.6 rebonds de moyenne. Surtout, il est tellement loin de son meilleur niveau que JB Bickerstaff n’a pas hésité à le laisser sur le banc pendant les 17 dernières minutes du Game 5…

De quoi l’enfoncer encore ou au contraire le réveiller pour la sixième manche ? Le match a rendu son verdict.

« Ma confiance en moi n’a jamais varié. Je sais ce dont je suis capable », commente le All-Star. « Je joue mon meilleur basket quand je suis agressif et que je prends mes shoots. En début de match, j’étais dans le rythme. »

Avec 4 points et 4 rebonds, dont 2 offensifs, dans le premier quart-temps, Jalen Duren s’est en effet rapidement fait sentir dans les deux raquettes. De plus, ses prises de balle ayant souvent lieu loin du cercle, il a eu confiance en son dribble, a été tranchant pour déborder son défenseur et pénétrer. « Son agressivité était excellente quand il avait le ballon. Il a fait beaucoup de bonnes choses dans ce match. C’est lui, ça », salue Cade Cunningham.

Reste à enchaîner maintenant

Pourtant, avec une alerte à la cheville gauche en troisième quart-temps, et six minutes passées sur le banc, Jalen Duren aurait pu voir sa belle soirée être ternie. Mais il est revenu pour conclure sa rencontre avec 6 points et 4 rebonds dans le dernier acte, afin de finir avec 15 points, 11 rebonds et 3 contres. C’est son meilleur match de la série et le deuxième plus abouti de ses playoffs, après son Game 7 face au Magic (15 points et 15 rebonds).

« Ce fut très important pour lui de pouvoir se mettre un peu en route, et ça commence avec les rebonds, avec ce qu’il fait en défense, avec sa communication », analyse son coach. « Ses quatre rebonds offensifs ont été énormes. Il a imposé sa volonté sur la rencontre et alors le reste suit. »

Il faut désormais confirmer et enfin enchaîner une deuxième grosse performance de suite. Quoi de mieux qu’un nouveau Game 7 à domicile, dimanche soir, pour cela ? « C’est toujours fun un Game 7 grâce au public qui sera très enthousiaste. C’est vaincre ou mourir. C’est nos meilleurs moments », annonce le pivot.

Jalen Duren Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DET 67 24:56 64.8 0.0 61.1 3.4 5.5 8.9 1.1 2.7 0.7 1.4 0.9 9.1 2023-24 DET 61 29:08 61.9 0.0 79.0 3.1 8.5 11.6 2.4 3.1 0.5 2.1 0.8 13.8 2024-25 DET 78 26:05 69.2 66.9 3.6 6.8 10.3 2.7 3.2 0.7 1.7 1.1 11.8 2025-26 DET 70 28:14 65.0 74.7 3.8 6.7 10.5 2.0 2.8 0.8 1.9 0.8 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.