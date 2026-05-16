Valériane Ayayi remporte son premier match avec le Mercury

Vaincu par le Lynx pour sa première à domicile, le Mercury avait l’occasion de se rattraper face au Sky, invaincu depuis le début de la saison. Phoenix porte les premiers coups. Natasha Mack se montre en défense avec deux contres tandis qu’Alyssa Thomas (17 points, 11 rebonds) distribue le jeu avec trois passes décisives en six minutes. Enfin, Jovana Nogic (27 points) réussit son premier tir lointain de la soirée, marquant le point de départ d’une soirée où elle sera particulièrement en réussite dans l’exercice avec un 5/8 derrière l’arc (11-4).

La joueuse de Phoenix continue sur sa bonne lancée et réussit deux nouveaux tirs à 3-points. Elle est suivie par la bonne entrée en jeu de Valériane Ayayi (8 points, 2 rebonds). La capitaine de l’Équipe de France commence avec deux lancers francs avant de trouver Noémie Brochant (2 points, 2 rebonds) à mi-distance. La seconde tricolore du Mercury inscrit ici ses seuls points de la soirée (21-9).

Chicago corrige le tir à la fin du premier acte et recolle à deux possessions (23-17). La bonne entame de match du Mercury laisse place à une disette offensive dans la période suivante. Les joueuses de Nate Tibbetts accumulent les tirs ratés et les pertes de balle pour n’inscrire que cinq points en cinq minutes. Le Sky en profite pour effacer son retard et égaliser grâce à Gabriela Jaquez (28-28). Pour corriger le tir, Phoenix compte sur Kahleah Copper. Si l’arrière/ailière est maladroite tout au long de la rencontre (3/16 au tir), elle connaît un bon passage avant de rejoindre les vestiaires. Elle inscrit sept points et aide le Mercury à mener 45 à 35 à la mi-temps.

Le money-time pour Alyssa Thomas

Après la pause, les deux équipes sont toujours en manque de réussite. Phoenix creuse l’écart et compte jusqu’à 17 points d’avance, mais le Sky répond à la fin du troisième acte. Rickea Jackson (29 points, 6 rebonds) gère l’attaque et ramène Chicago à huit points (67-59). Les joueuses de Tyler Marsh continuent d’effacer leur retard dans la dernière période. Natasha Cloud convertit un 2+1. Elle est suivie par Rickea Jackson qui enchaîne sept points de suite, dont un panier lointain pour redonner l’avantage au Sky (75-73).

Les efforts de l’ancienne joueuse des Sparks ne suffisent pas à offrir la victoire à Chicago. Le Sky n’inscrit aucun point dans les deux dernières minutes. Une aubaine pour le Mercury qui s’appuie sur Alyssa Thomas pour reprendre l’avantage et s’imposer. Au moment d’entrer dans la dernière minute, la star de Phoenix se joue de Kamilla Cardoso et donne cinq points d’avance à son équipe. Compte tenu la maladresse du Sky, c’est suffisant pour ramener la victoire à la franchise de l’Arizona, 91 à 83.