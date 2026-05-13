Le Mercury chute face au Lynx pour la première de Valériane Ayayi

Ce mardi, Valériane Ayayi (6 points, 4 rebonds, 3 passes) effectuait son retour en WNBA, onze ans après son dernier match avec les San Antonio Stars. Pour l’occasion, son équipe du Mercury recevait le Lynx. La Française ouvre son compteur avec un panier lointain en début de rencontre. En défense, la capitaine de l’équipe de France est active. Elle dévie une passe de Natasha Howard et permet à Alyssa Thomas de lancer Kahleah Copper (30 points, 2 passes, 2 interceptions) en contre-attaque. Si l’arrière manque son tir suivant, elle se corrige juste après avec un 2+1 pour donner l’avantage à l’équipe locale (12-11).

Dans le deuxième acte, Phoenix creuse l’écart grâce à des tirs lointains de Kyara Linskens et de DeWanna Bonner (26-19). Malgré cette réussite des joueuses de Nate Tibbetts, le Lynx arrive à rester dans la partie. Minnesota ne compte que quatre points de retard au moment de rejoindre les vestiaires (45-41).

Après la pause, le Lynx reprend les commandes. Kayla McBride enchaîne cinq points avant qu’Olivia Miles n’efface Valériane Ayayi pour finir au cercle, mais la Française réplique aussitôt à 3-points (51-50). Dès lors, aucune des deux équipes n’arrive à se donner de l’air.

Phoenix manque son «money-time»

Le Mercury s’appuie sur son collectif pour répartir la marque et le Lynx compte sur le bon troisième quart-temps d’Antonio Delaere pour ne pas être distancé. À l’intérieur, elle convertit un 2+1 avant d’ajouter deux points supplémentaires. Elle plante également un tir lointain. Avant d’entrer dans le dernier acte, Courtney Williams réussit un tir à mi-distance et Minnesota mène d’un point (68-67).

Le mano-a-mano continue tout au long de ce quatrième quart-temps. Au moment d’entrer dans le «money-time», le Mercury ne mène que de deux points. Phoenix compte sur Kahleah Copper pour résister aux assauts du Lynx. À trois minutes du terme, elle atteint la barre des trente points et les locales dominent toujours les débats (83-80). Cependant, le Mercury tombe en panne et ne met plus un tir jusqu’à la fin du match.

Si Minnesota ne déborde pas de réussite en fin de rencontre, les joueuses de Cheryl Reeve font le nécessaire pour s’imposer. Nia Coffey profite d’une mauvaise rotation défensive de Phoenix pour redonner l’avantage à son équipe. En fin de rencontre, elle réussit un tir lointain, servie par Olivia Miles, qui sonne le glas du Mercury. Ainsi, le Lynx s’impose 88 à 84.