Le Fever de Caitlin Clark plie face aux Mystics en prolongation

Quasiment une semaine après la défaite en prolongation face au Liberty, les Mystics se déplaçaient à Indianapolis pour défier le Fever. L’équipe locale frappe la première. Les joueuses de Stephanie White s’appuient sur leur adresse à 3-points pour créer un premier écart (18-10). Caitlin Clark (32 points, 4 rebonds, 8 passes) décoche deux flèches à longue distance tandis que les Mystics se montrent agressives dans la raquette pour rester dans le match.

Au début du deuxième quart-temps, l’attaque du Fever est à la peine. Indiana passe plus de quatre minutes sans inscrire le moindre point. Washington en profite pour passer un 14-0 et reprendre les commandes (35-30). Monique Billings met fin à l’hémorragie avec un panier primé. Toutefois, les locales sont toujours menées au moment de rejoindre les vestiaires au terme d’un deuxième quart-temps où elles n’ont mis que neuf points (41-37).

Après la pause, c’est Sonia Citron (30 points, 10/14 au tir) qui s’occupe de l’attaque de Washington. Elle inscrit six points et trouve Kiki Iriafen (25 points, 13 rebonds) sous le cercle. Le Fever peine à répondre puisque Caitlin Clark est en manque d’adresse. Les problèmes d’Indiana s’accentuent à la fin du troisième quart-temps avec la sortie sur blessure d’Aliyah Boston, touchée à la jambe. Washington profite de cette perte pour continuer de dominer. Shakira Austin (19 points, 9 rebonds, 5 passes) enchaîne les points et contre Caitlin Clark. Cependant, le Fever obtient le rebond offensif et Lexie Hull dégaine derrière l’arc pour ramener le Fever à neuf longueurs (67-58).

Caitlin Clark prend feu avant de s’éteindre

C’est dans le dernier acte que Caitlin Clark se réveille. La meneuse enchaîne deux tirs lointains dès le début de la période avant de servir Myisha Hines-Allen. La star d’Indiana réussit un troisième panier primé et redonne l’avantage au Fever (70-69). De son côté, Washington s’appuie sur le duo Citron – Iriafen, mais les joueuses de Sydney Johnson n’arrivent pas à arrêter Caitlin Clark.

Au moment d’entrer dans les deux dernières minutes, Washington mène de sept points, sauf que Caitlin Clark réussit son quatrième tir à 3-points du quatrième quart-temps pour ramener son équipe à deux possessions (83-79). Les Mystics se redonnent de l’air avec quatre points consécutifs, mais c’est insuffisant pour s’imposer immédiatement. Dans les trente dernières secondes, Kelsey Mitchell (24 points) plante de loin et Caitlin Clark lui emboîte le pas. La rencontre part en prolongation (89-89).

Dans la période supplémentaire, Washington reprend l’avantage. Indiana s’appuie sur Caitlin Clark et Kelsey Mitchell pour rester au contact des visiteuses. Sur un stepback, l’arrière efface Cotie McMahon et s’élève à 3-points (97-96). La réponse de la rookie intervient une minute plus tard. Oubliée par la défense d’Indiana, elle se retrouve ouverte à 3-points et ne manque pas de réussite (102-98).

Dans les derniers instants, Kelsey Mitchell et Caitlin Clark connaissent un coup de froid. La première rate trois lancers francs et un tir à mi-distance. La seconde se loupe à deux reprises derrière l’arc. Par conséquent, Washington s’impose 104-102 et remporte son deuxième match de la saison.