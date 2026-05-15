Les 27 points de Paige Bueckers n’ont pas suffi face au Lynx

À Dallas, se tenait un duel entre les deux premiers choix de la Draft 2026 puisque les Wings d’Azzi Fudd recevaient le Lynx d’Olivia Miles (15 points, 6 passes). Si la première débutait la partie sur le banc, la seconde était titulaire. La rookie de Minnesota inscrit les deux premiers points de son équipe pour répondre à un tir à mi-distance de Paige Bueckers (27 points, 7/13 au tir, 3/4 à 3-points).

Lorsqu’elle entre en jeu, Azzi Fudd est trouvée par Maddy Siegrist (17 points, 7/11 au tir) et inscrit ses deux premiers points. Cette dernière brille dès son arrivée sur le parquet. En attaque, elle apporte huit points en cinq minutes. En défense, elle contre Anastasiia Kosu et permet à Dallas de mener de dix longueurs au terme du premier acte (28-18).

Pour combler son retard, Minnesota compte sur le duo Natasha Howard (26 points, 5 rebonds, 4 passes) – Nia Coffey. À deux reprises, la connexion entre les deux joueuses s’effectue et offre cinq points rapides aux visiteuses (34-32). Malgré les assauts du Lynx, les Wings ne plient pas. Paige Bueckers trouve Arike Ogunbowale à 3-points avant de délivrer deux passes décisives à Maddy Siegrist (44-36).

Olivia Miles a le dernier mot

À la fin de cette première mi-temps, ce sont les deux rookies qui s’échangent les coups. D’abord, Olivia Miles convertit un 2+1, mais Azzi Fudd répond aussitôt. Sur un dribble croisé, elle efface la jeune joueuse du Lynx et s’élève à mi-distance (48-40).

Après la pause, Nia Coffey décoche deux flèches à longue distance. Du côté de Dallas, c’est Paige Bueckers qui se montre avec un panier primé et un «and one». À plusieurs reprises, le Lynx revient à un point. Il faut attendre une passe décisive de Nia Coffey à destination de Courtney Williams (21 points, 9/10 au tir, 3/4 de loin) pour voir Minnesota passer devant. À la dernière seconde de ce troisième acte, Odyssey Sims inscrit un tir à 3-points sur une jambe et Dallas reprend le contrôle (70-68).

Au moment d’entrer dans les deux dernières minutes de la partie, Olivia Miles sert Natasha Howard qui remet les deux équipes à égalité (83-83). La rookie de Minnesota s’emploie en fin de rencontre. Elle inscrit un lay-up avant de trouver à nouveau Natasha Howard (87-85). De l’autre côté du terrain, l’arrière contre Odyssey Sims.

Un dernier effort qui a raison des derniers espoirs de victoire de Dallas. Et le Lynx s’impose ainsi 90-86.