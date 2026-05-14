Face aux Aces, le Sun n’a pas vu le jour

Troisième match et troisième défaite pour le Connecticut Sun de Rachid Méziane, qui attend toujours les renforts de Nell Angloma et Leïla Lacan et a dû en plus composer avec l’absence de Brittney Griner, touchée au pied gauche. Voilà qui faisait sans doute trop pour rivaliser avec les championnes en titre, en déplacement à Uncasville cette nuit.

Les Aces ont mis la pression d’entrée, à l’image des deux drives agressifs de Jackie Young pour donner le ton, avant de prendre le large grâce au 3-points dans le corner de Jewell Loyd puis du 2+1 d’A’ja Wilson (22 points, 11 rebonds). L’entrée remarquée de Chennedy Carter avec trois paniers et une passe décisive a ensuite permis d’alimenter un 13-0 qui plaçait déjà le Sun dans l’embarras (11-26).

Chennedy Carter crève l’écran

Le 7-0 du Sun n’aura été qu’une petite éclaircie dans le deuxième quart-temps, Las Vegas ayant vite repris sa marche en avant, portée par l’efficacité de Chennedy Carter en transition et les deux paniers à 3-points de Jackie Young (37-48). Les Aces ont ensuite tracé leur route dans le troisième acte avec un 10-2 dans lequel l’agressivité d’A’ja Wilson a fait la différence (41-58) puis un 12-1 bouclé par l’inarrêtable Chennedy Parker (47-72), qui a enchaîné avec un coast-to-coast pour s’offrir un lay-up au buzzer du troisième quart-temps (53-78).

Auteure de 22 points lors du match précédent et de 27 cette nuit, la recrue des Aces a poursuivi son festival dans le dernier acte en scorant 9 points et en délivrant 2 passes décisives pour les 3-points de Jewell Loyd afin de sécuriser une victoire extrêmement nette : 98-69.

À noter que les deux équipes se retrouveront demain soir, toujours sur le parquet du Sun, qui aura l’occasion de montrer un meilleur visage face à un rouleau compresseur prêt à dominer la saison régulière.