Dylan Harper déjà très précieux en sortie de banc à San Antonio

« S’il jouait pour une autre équipe, il serait sans doute titulaire et aurait gagné le trophée de Rookie de l’année. Observer ce sacrifice et cette acceptation de son rôle, c’est incroyable. » Carter Bryant, lui aussi rookie à San Antonio, n’hésite pas quand il parle de Dylan Harper. Ce dernier a terminé quatrième des votes pour le trophée de meilleur débutant, mais ses playoffs prouvent qu’il est bien plus fort que sa saison régulière ne le montrait.

Le jeune talent des Spurs vient d’avoir 20 ans et plusieurs chiffres montrent son impact. Quand il est sur le terrain depuis le début des playoffs, soit 251 minutes, les Spurs ont inscrit 73 points de plus que leur adversaire. Et avec ses 136 points, le rookie est le remplaçant le plus prolifique des playoffs, devant les 133 de Naz Reid !

Ses 12 points et 10 rebonds dans le Game 5 gagné par San Antonio ont marqué les esprits, comme son dunk en dernier quart-temps. Serein et mature, il semble déjà très à l’aise à haut niveau, comme s’il était entré dans les playoffs comme dans un bain chaud.

Victor Wembanyama impressionné par la maîtrise de son corps

« On ne voit pas ça tous les jours. Son calme, ses qualités, sa régularité sont inégalés », admire Keldon Johnson , le meilleur remplaçant de la saison 2025/26. « Il est si jeune, a un énorme potentiel et beaucoup de chemin à parcourir mais il est déjà capable d’influencer un match, de dominer, d’être un véritable général sur le parquet. Ce n’est pas normal ça. Je suis tellement satisfait d’être à ses côtés. »

Les Spurs ont été chercher De’Aaron Fox pour soulager Victor Wembanyama, mais avec Stephon Castle puis désormais Dylan Harper (13.6 points de moyenne à 55% de réussite au shoot dans cette postseason), ils ont d’excellents jeunes extérieurs pour former une petite armée autour du Français.

« Ce qui m’impressionne le plus, c’est la maîtrise de son corps », commente le pivot All-Star. « Que ce soit en pénétration, au shoot ou pour changer de position en l’air. On le voit dans plusieurs styles d’actions. En attaque, mais aussi au rebond ou quand il vole des ballons. C’est assez impressionnant. »

Dylan Harper Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 SA 69 22:35 50.5 34.3 75.6 0.8 2.6 3.4 3.9 2.0 0.8 1.4 0.3 11.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.