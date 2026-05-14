Le MVP de la nuit | Evan Mobley, la lumière dans le chaos

Dans le chaos, les Cavaliers avaient besoin d’un repère. Ils l’ont trouvé avec Evan Mobley. Alors que Cleveland était encore mené de sept points (103-96) à l’entrée des deux dernières minutes, l’intérieur a enchaîné les actions décisives pour ramener son équipe à hauteur, avant que Donovan Mitchell ne termine le travail en prolongation.

Kenny Atkinson n’a ainsi pas eu besoin de chercher longtemps le visage de cette fin de match. « Le numéro 4, Evan Mobley », a-t-il répondu au moment d’évoquer le 9-0 signé par les Cavaliers dans les trois dernières minutes du temps réglementaire. « Un gros 3-points, il met les deux lancers-francs, il va chercher le dunk… Le match est devenu chaotique à la fin, mais nos gars ont réalisé les actions qui comptent. »

Ce sont ces possessions-là qui ont changé la soirée de Cleveland. Dans un match où l’attaque n’a jamais vraiment trouvé son rythme, l’intérieur a servi de point d’ancrage, des deux côtés du terrain. « Ce n’était pas notre meilleur soir offensivement », reconnaissait James Harden. « Mais ça en dit long sur cette victoire : on a trouvé un moyen. Il fallait mettre le ballon dans les mains d’Evan, créer des choses, puis obtenir des stops. »

Un 7-0 à lui seul décisif

Une responsabilité de plus en plus naturelle pour l’intérieur. Kenny Atkinson a d’ailleurs expliqué que les Cavaliers tentaient de l’utiliser davantage balle en main, notamment pour soulager James Harden. « On voit Evan davantage porter le ballon sur ces pick-and-roll inversés », détaillait le coach. « Et je pense que ça a aidé James. »

Surtout, Evan Mobley a répondu au moment où la pression était maximale. Un dunk pour ramener son équipe, un contre sur Paul Reed pour récupérer le ballon, puis un 3-points et enfin un 2/2 aux lancers-francs qui lui ont permis de signer un 7-0 à lui seul, afin d’égaliser et d’arracher une prolongation dans un match jusque-là mal embarqué…

Pour James Harden, ce genre de fin de match peut compter dans l’évolution de son coéquipier. « Ça va booster sa confiance à un autre niveau », estime l’ancien MVP, meilleur marqueur de son équipe avec 30 points. « Il est déjà tellement polyvalent : il peut protéger le cercle, provoquer des interceptions, faire un peu de tout en défense comme en attaque. Là, on l’a vu mettre un gros tir, attaquer le cercle, rentrer des lancers importants. »

« Quand l’opportunité se présente, il est prêt », conclut James Harden sur son coéquipier, qui finit avec 19 points à 6/13 au tir, 8 rebonds, 8 passes et 3 contres. « Et ce soir, il a été immense pour nous. »

Evan Mobley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 CLE 69 33:47 50.8 25.0 66.3 2.1 6.2 8.3 2.5 2.1 0.8 1.9 1.7 15.0 2022-23 CLE 79 34:22 55.4 21.6 67.4 2.4 6.6 9.0 2.8 2.8 0.8 1.8 1.5 16.2 2023-24 CLE 50 30:38 58.0 37.3 71.9 2.2 7.1 9.4 3.2 2.7 0.9 1.8 1.4 15.7 2024-25 CLE 71 30:31 55.7 37.0 72.5 2.3 7.0 9.3 3.2 2.0 0.9 2.0 1.6 18.5 2025-26 CLE 65 31:54 54.6 29.7 60.6 2.4 6.6 9.0 3.6 2.4 0.7 1.9 1.7 18.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.