Le grand jour de la SHAI 001 « Premium »

Il y a un an, Shai Gilgeous-Alexander avait créé l’événement en dévoilant au printemps sa toute première chaussure signature en collaboration avec Converse. Cette année, la SHAI 001 reste plus que jamais d’actualité, alors que le Thunder est déjà qualifié pour la finale de conférence, et que SGA a pu porter une version première de sa « signature shoe ».
Celui-ci se distingue par sa composition, optant pour la première fois pour une tige 100% en cuir bleu marine. Le meneur a eu la bonne idée de la présenter au grand public à l’occasion de son premier match de playoffs face aux Suns il y a bientôt un mois. Et la SHAI 001 lui a porté bonheur puisqu’il y a eu la victoire au bout, et qu’OKC n’a pas encore connu la défaite depuis !
La bonne nouvelle du jour, c’est que la SHAI 001 Premium « Ink » sort dès aujourd’hui en France, à retrouver sur le site officiel de Converse au prix de 150 euros.
Notre verdict de la SHAI 001
Converse a frappé très fort pour son retour sur le devant de la scène en misant sur Shai Gilgeous-Alexander. Car au-delà des qualités sportives du joueur et de son succès actuel, sa sensibilité artistique et son implication à toutes les étapes du projet ont permis de donner naissance à un modèle assez unique.
La paire se démarque de la concurrence par sa capacité à marier ces deux mondes. Avec d’un côté un modèle qui présente des garanties techniques proches de la perfection en termes de dynamisme, de maintien et d’adhérence (et c’est encore le plus important). Et de l’autre, un design singulier, imaginé et dessiné de la main de SGA.
C’est une véritable œuvre d’art, et ce que Shai Gilgeous-Alexander a réussi à en faire avec ses pieds jusqu’à présent ne fait que sublimer la dimension déjà légendaire de la paire.