Le grand jour de la SHAI 001 « Premium »

Il y a un an, Shai Gilgeous-Alexander avait créé l’événement en dévoilant au printemps sa toute première chaussure signature en collaboration avec Converse. Cette année, la SHAI 001 reste plus que jamais d’actualité, alors que le Thunder est déjà qualifié pour la finale de conférence, et que SGA a pu porter une version première de sa « signature shoe ».

Celui-ci se distingue par sa composition, optant pour la première fois pour une tige 100% en cuir bleu marine. Le meneur a eu la bonne idée de la présenter au grand public à l’occasion de son premier match de playoffs face aux Suns il y a bientôt un mois. Et la SHAI 001 lui a porté bonheur puisqu’il y a eu la victoire au bout, et qu’OKC n’a pas encore connu la défaite depuis !

La bonne nouvelle du jour, c’est que la SHAI 001 Premium « Ink » sort dès aujourd’hui en France, à retrouver sur le site officiel de Converse au prix de 150 euros.