Pour Rick Pitino, les Knicks sont « la meilleure équipe » encore en lice

La hype autour des Knicks prend encore de l’ampleur. Après le sweep face aux Sixers, le premier de New York contre Philadelphie depuis 1989, Rick Pitino voit très grand pour son ancienne équipe. L’actuel coach de St. John’s, sur le banc new-yorkais il y a 37 ans, estime que ce groupe a carrément l’étoffe d’un champion.

« Je pense qu’ils ont les neuf ou dix meilleurs joueurs. Peut-être pas les trois meilleurs, mais les neuf ou dix meilleurs », explique le Hall of Famer au New York Post. « Leur banc est excellent, Mike Brown les utilise très bien. Les progrès d’OG Anunoby, ceux de Karl-Anthony Towns à la création, Jalen Brunson qui est le joueur le plus unique que j’ai vu… Je pense vraiment qu’ils sont armés pour le titre. »

Vainqueurs de sept matchs de playoffs de suite, avec un écart moyen de 26.4 points, les Knicks ne ressemblent plus à l’équipe trop dépendante de Jalen Brunson. Le meneur reste le cœur du projet, mais l’attaque s’est transformée depuis le premier tour face aux Hawks, avec un Karl-Anthony Towns placé dans un rôle à la Nikola Jokic.

Le pivot a déjà distribué 66 passes décisives depuis le début de la postseason, soit 40 de plus que sur l’ensemble des derniers playoffs. Une évolution qui change tout, selon Rick Pitino.

« Ils sont passés d’une équipe de un-contre-un à une équipe de mouvement »

« Ils se cherchent beaucoup mieux qu’avant », poursuit ainsi le technicien de 73 ans. « Avant la série contre Atlanta, la solution pour arrêter les Knicks était de se concentrer sur Brunson. Ça ne marche plus, à cause de leur circulation de balle. Ils sont passés d’une équipe de un-contre-un à une équipe de mouvement. »

Et si Jalen Brunson reste l’arme principale, l’ancien coach des Knicks admire toujours sa capacité à créer malgré son gabarit. « Il a du Tiny Archibald en lui près du cercle. Il a le meilleur jeu à mi-distance. Si on juge par rapport à la taille et au poids, c’est peut-être l’un des meilleurs joueurs que j’ai jamais vus. »

La suite s’annonce plus relevée, avec la finale de conférence puis, peut-être, le Thunder ou les Spurs de Victor Wembanyama en Finals. Mais pour Rick Pitino, le seul problème des Knicks est l’absence d’avantage du terrain.

« À part ça, je pense que les Knicks ont la meilleure équipe », conclut-il carrément. « Ils sont denses, talentueux, et leur façon de jouer en attaque est tellement meilleure que ce que j’avais vu en janvier. »