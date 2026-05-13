Maladroites, les Wings de Paige Bueckers plient face au Dream

C’est sans Azzi Fudd (genou) que les Wings recevaient le Dream. Le premier acte est marqué par la maladresse à longue distance des deux équipes. Après dix minutes, Dallas et Atlanta cumulent un 1/16 derrière l’arc, seule Jordin Canada a été capable de régler la mire. Pour compenser leur maladresse, les Wings attaquent le cercle. Des efforts récompensés puisque les joueuses de Jose Fernandez mènent d’une courte tête au terme du premier acte (21-19).

Si Dallas continue de dominer, la franchise locale n’est pas plus adroite et débute le deuxième quart-temps en ne réussissant que deux de ses sept premiers tirs. Du côté d’Atlanta, ce n’est guère mieux et les briques s’enchaînent. Même Angel Reese (12 points, 16 rebonds) s’essaie derrière l’arc. Sans Succès.

Finalement, ce sont les Wings qui sont les premières à retrouver de l’adresse. Odyssey Sims et Awak Kuier réussissent chacune un tir à 3-points et Dallas accentue sa domination (29-21). Pour répondre, le Dream retrouve aussi de la réussite et enchaîne trois paniers primés pour revenir à deux longueurs. Une séquence pendant laquelle Allisha Gray (26 points, 9/20 au tir, 4/9 de loin) plante un 3+1 (36-34).

Une réussite qui n’est qu’éphémère puisque les deux équipes retombent rapidement dans leurs travers à l’image de cet «airball» de Rhyne Howard. À la mi-temps, Dallas mène d’un point, mais le Dream reprend rapidement les commandes grâce à une flèche à longue distance d’Allisha Gray (45-43).

Les Wings victimes de leur maladresse

Après une sortie de vestiaire compliquée où elles n’ont inscrit que deux points en cinq minutes, les Wings s’appuient sur Arike Ogunbowale (20 points, 4 rebonds) pour relancer la machine. L’arrière alterne les «and one» et les tirs à mi-distance pour d’abord ramener Dallas à un point avant de redonner l’avantage à son équipe avant d’entrer dans le dernier acte (59-58).

Atlanta lance son quatrième quart-temps avec un nouveau panier primé d’Allisha Gray, marquant le point de départ d’un 8-0 pour les visiteuses. Paige Bueckers (15 points, 3 passes) se montre à mi-distance, mais Dallas n’arrive pas à contenir les offensives d’Atlanta.

Contrairement au Dream qui a réussi à corriger le tir après son début de match chaotique, les Wings n’arriveront jamais à se mettre en rythme. À 3:20 de la fin de la rencontre, Jessica Sheppard marque un «lay-up». À ce moment-là, les locales ne sont menées que de six points, mais elles restent muettes pendant quasiment trois minutes. Dans ces conditions, il est difficile de s’imposer. Le tir lointain de Paige Bueckers en fin de rencontre ne change pas l’issue du match et le Dream s’impose 77 à 72.