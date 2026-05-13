Luka Doncic n’était pas près de revenir…

La campagne de playoffs 2026 des Lakers aura été perturbée par l’absence de Luka Doncic, blessé à l’ischio-jambier depuis début avril, et par un potentiel espoir de le voir revenir en héros. Après la qualification face aux Rockets, c’est toute la Laker Nation qui s’est prise à espérer le retour du meneur slovène, en vain. Ce rêve a finalement pris fin au terme du sweep passé par OKC en demi-finale de conférence.

Ce dernier n’a pas eu la même lecture, révélant qu’il savait être encore loin du compte, après avoir seulement repris la course et des exercices de tir. Restait encore une bonne semaine ou deux pour passer aux entraînements avec contact, ce qui signifie qu’il aura au moins fallu passer l’obstacle du Thunder avant d’envisager un retour dans l’équipe.

Le diagnostic initial avait fait état de deux mois complets de convalescence nécessaires avant de le revoir sur les terrains, et Luka Doncic a dû s’y tenir, ce malgré son expédition en Espagne pour recevoir quatre injections de PRP dans le but d’accélérer le processus de guérison.

«Je sais que les gens auraient voulu me voir revenir, mais clairement, je n’étais pas encore prêt», a-t-il reconnu hier lors de son ultime passage devant la presse. «Si j’avais pu être sur le terrain, il aurait fallu que je sois à 100%. Tout le monde dans cette salle sait que c’est vraiment difficile. C’est le meilleur moment de la saison pour jouer au basket (…). Évidemment, cette saison ne s’est pas terminée comme on l’aurait souhaité, mais j’ai le sentiment qu’avec ce qu’on avait réalisé en fin de saison régulière, on pensait pouvoir se battre pour le titre. Je pense qu’on avait une excellente équipe. Il y avait une super cohésion entre nous. Jouer avec Austin Reaves et LeBron James, c’est une expérience incroyable. Ce sont deux grands joueurs, et c’était vraiment un plaisir de partager le terrain avec eux ».

La famille avant le reste

L’intersaison va lui permettre de faire une pause et de s’occuper de sa vie de famille, marquée par une séparation et le besoin de se ressources auprès de ses filles. A ce titre, il a confirmé avoir choisi de ne pas prendre part à la prochaine fenêtre internationale de qualifications pour la Coupe du Monde 2027, comme il l’avait déjà annoncé sur ses réseaux sociaux.

«Avant toute chose, je veux passer du temps avec mes filles, et c’est doute la seule chose que j’ai à l’esprit en ce moment», a-t-il ajouté. «Ensuite, évidemment me remettre au travail et revenir pour être prêt pour la saison prochaine».

S’agissant de la saison prochaine justement, contrairement à LeBron James, qui a entretenu le doute sur son avenir après l’élimination des Lakers, Luka Doncic ne se voit pas ailleurs qu’aux Lakers. «Je me sens très à l’aise. J’aime vivre ici, j’aime jouer pour les Lakers. C’est l’une des meilleures franchises du monde, donc juste d’être un Laker signifie beaucoup pour moi. Je me sens très bien ici».

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.