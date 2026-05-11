Victor Wembanyama suspendu pour le Game 5 face aux Wolves ?

À ce stade, la réponse tient en deux temps. Non, Victor Wembanyama n’est pas automatiquement suspendu pour le Game 5 face aux Wolves. Mais oui, la NBA peut encore décider de le sanctionner après examen de son coup de coude sur Naz Reid, qui a entraîné son expulsion lors du Game 4.

Tout est parti d’une bataille au rebond, au début du deuxième quart-temps. Serré par Naz Reid et Jaden McDaniels, et globalement bousculé depuis le début de la rencontre, Victor Wembanyama a sécurisé le ballon avant d’envoyer son coude droit en arrière, touchant l’intérieur des Wolves au niveau du visage/cou. Après visionnage, les arbitres ont transformé la faute en flagrante 2, synonyme d’expulsion automatique. Les Spurs, qui n’étaient alors menés que 36-34, ont finalement cédé dans le « money time » (114-109), laissant Minnesota égaliser à 2-2 dans la série.

Pas de suspension automatique

La question, désormais, est de savoir si l’expulsion suffit à la NBA. D’un point de vue règlementaire, une flagrante 2 entraîne une expulsion immédiate et une amende minimale de 2 000 dollars, l’incident étant ensuite transmis au « League Office ». Elle vaut également deux points dans le système disciplinaire des fautes flagrantes. Or, en playoffs, la suspension automatique tombe lorsqu’un joueur atteint quatre points. Avec cette seule flagrante 2, Victor Wembanyama n’atteint donc pas le seuil automatique.

Reste la marge d’appréciation de la ligue. Et c’est là que le dossier devient plus subtil. Le règlement définit la flagrante 2 comme un contact « inutile et excessif », et précise que le Commissioner peut ajouter une amende ou une suspension. Autrement dit, l’absence de suspension automatique ne protège pas totalement Victor Wembanyama : la NBA peut considérer que le geste mérite une sanction d’un ou plusieurs matchs, indépendamment du total de points.

Côté Spurs, Mitch Johnson a immédiatement plaidé l’absence d’intention. Le coach a même estimé que Victor Wembanyama subissait énormément de contacts et devait « se protéger ». Il a toutefois pris soin de préciser qu’il ne validait pas le coup porté à Naz Reid, avant de juger qu’une sanction supplémentaire serait « ridicule ».

Des précédents plutôt favorables

Les précédents NBA laissent plutôt penser que Victor Wembanyama a de bonnes chances d’être disponible pour le Game 5. En 2015, Dwight Howard n’avait pas été suspendu après un coup de coude sur Andrew Bogut, la ligue ayant retenu que le pivot des Rockets cherchait à se libérer d’une prise. C’est sans doute le précédent le plus favorable aux Spurs, qui défendront l’idée d’un geste de protection du ballon dans une action confuse.

À l’inverse, la NBA a déjà frappé fort pour des contacts au-dessus des épaules. La même année, JR Smith avait été suspendu deux matchs après avoir balancé son bras vers l’arrière et touché Jae Crowder à la tête.

Le cas Draymond Green, suspendu en 2023 après avoir marché sur Domantas Sabonis, rappelle aussi que la NBA tient compte du profil disciplinaire du joueur. La ligue avait alors clairement mentionné l’historique du joueur des Warriors. Cet élément joue en faveur de Victor Wembanyama, expulsé pour la première fois de sa carrière.

La décision devrait donc se jouer sur la lecture de l’intention et de la dangerosité. Le geste est évidemment punissable : il y a balayage du coude, impact au-dessus des épaules et mouvement de suivi, soit les critères classiques d’une flagrante 2. Mais l’absence de blessure pour Naz Reid, le contexte d’une lutte au rebond et le casier disciplinaire vierge de Victor Wembanyama plaident davantage pour une amende que pour une suspension.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SA 64 29:09 51.2 34.9 82.7 2.0 9.5 11.5 3.1 2.4 1.0 2.4 3.1 25.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.