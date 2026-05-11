L’éclosion de la MB.05 Lo « Flourish »

LaMelo Ball et les Hornets ont fait partie des belles surprises de cette fin de saison, échouant de peu aux portes des playoffs, s’inclinant au deuxième tour du play-in. Si le petit frère de Lonzo Ball est à nouveau en vacances depuis la mi-avril, Puma ne chôme pas pour autant. Au contraire, l’équipementier du meneur de Charlotte vient d’officialiser la sortie du modèle Low de la MB.05 !

Baptisée « MB.05 Lo », la paire avait déjà été mise en avant lors du All-Star week-end. La voilà de retour dans une version « Flourish » entre vert et vert clair assortie de touches de gris, et présente cette année comme particularité, ce « cache lacet », apposé comme une feuille sur la partie centrale supérieure de la chaussure, et un nouveau motif au niveau du talon tiré de l’un des nombreux tatouages du joueur, remplaçant le traditionnel logo phénix. À noter que la tige est composée d’au moins 20 % de matériaux recyclés.

La MB.05 Lo «Flourish» était initialement annoncée pour le 15 mai. La voilà déjà disponible en France depuis ce week-end, à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 115 euros.