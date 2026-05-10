Landry Shamet, facteur X des Knicks à Philadelphie

Inséré dans le cinq des Knicks pour compenser l’absence d’OG Anunoby, Miles McBride n’a pas beaucoup brillé (3 points à 1/6 aux tirs) lors du déplacement à Philadelphie pour le Game 3. Son remplaçant, Landry Shamet, en revanche, a sauté sur l’occasion.

Alors qu’il n’avait inscrit que 14 points jusqu’ici dans ces playoffs, l’arrière a apporté… 15 unités (5/6 aux tirs dont 2/3 de loin) en 26 minutes après sa sortie du banc. Avec un +20 lorsqu’il était sur le parquet, de quoi lui valoir le titre officieux de facteur X sur cette rencontre.

« Landry n’a quasiment pas joué depuis le début des playoffs. Au premier match, il était dans la rotation, un peu au deuxième, puis il en est sorti. Cela faisait six ou sept matchs qu’il n’avait pas passé de minutes significatives sur le terrain. Landry a été énorme pour nous ce soir. Énorme des deux côtés du terrain », félicite Mike Brown.

Mobilisé pendant 17 minutes lors de l’ouverture des phases finales face aux Hawks (seulement 3 points à 1/6), le shooteur avait vu son temps de jeu se réduire au fil des rencontres. Mais l’absence d’Anunoby lui a permis de retrouver de l’espace pour s’exprimer. Une capacité à se tenir prêt que Mike Brown « adore ».

« Parfois on titularise Landry, parfois c’est (Mohamed Diawara)… au bout du compte, ce qu’il faut retenir, c’est que j’ai confiance en eux. En plus de cela, votre numéro peut être appelé à n’importe quel moment et vous devez être prêt. Ils ont fait du bon travail pour rester concentrés et impliqués dans tout ce qu’on fait. Cela se voit dès qu’ils en ont l’opportunité. On l’a vu avec Jordan (Clarkson), on l’a vu avec Jose (Alvarado) et on l’a vu avec Landry… Il a fait un travail fantastique ce soir », encensait encore le coach.

Titulaire à 12 reprises cette saison, Shamet avait terminé sa saison avec 9.3 points de moyenne (39.2% à 3-points), soit l’un de ses meilleurs exercices au « scoring » en carrière. Même mis sur la touche pour entamer les playoffs, il est resté mobilisé. Mikal Bridges et Josh Hart mettent ainsi en avant son professionnalisme. C’est même le « professionnel ultime » assure le second.

« C’était agréable de se retrouver sur le terrain avec mes coéquipiers. C’était bon de décrocher une victoire. On en a une autre qui nous attend dans quelques heures à peine », se projette déjà Shamet sur la possibilité d’un sweep new-yorkais devant les Sixers.

Landry Shamet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 25 27:46 41.4 45.0 79.5 0.3 2.0 2.2 2.3 2.0 0.5 0.8 0.1 10.9 2018-19 PHI 54 20:31 44.1 40.4 81.5 0.3 1.2 1.4 1.1 2.0 0.4 0.5 0.1 8.3 2019-20 LAC 53 27:24 40.4 37.5 85.5 0.1 1.8 1.9 1.9 2.7 0.4 0.8 0.2 9.3 2020-21 BKN 61 23:00 40.8 38.7 84.6 0.2 1.7 1.8 1.6 1.5 0.5 0.8 0.2 9.3 2021-22 PHO 69 20:50 39.4 36.8 84.0 0.2 1.6 1.8 1.6 1.3 0.4 0.6 0.1 8.3 2022-23 PHO 40 20:11 37.7 37.7 88.2 0.3 1.4 1.7 2.3 1.5 0.7 0.9 0.1 8.7 2023-24 WAS 46 15:47 43.1 33.8 82.6 0.3 1.0 1.3 1.2 1.7 0.5 0.7 0.2 7.1 2024-25 NY 50 15:14 46.1 39.7 66.7 0.2 1.0 1.2 0.5 1.0 0.5 0.4 0.0 5.7 2025-26 NY 51 22:58 43.7 39.2 71.1 0.5 1.4 1.8 1.4 1.5 0.6 0.6 0.2 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.