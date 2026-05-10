JJ Redick ne sait pas quoi faire avec Deandre Ayton…

« Je ne peux pas le faire jouer. » Cette petite phrase d’agacement de JJ Redick, qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, semble être destinée à Deandre Ayton, au cœur d’une séquence assez pénible pour lui.

À l’entame du dernier quart-temps, lors du Game 3 face au Thunder, le pivot des Lakers est dans l’incapacité de capter un rebond défensif. Au moment de bloquer Isaiah Hartenstein, Ayton est sanctionné par une faute, alors que son adversaire était quand même parvenu à volleyer le ballon pour générer une nouvelle possession.

Le jeu a alors repris et après un raté de Chet Holmgren, Ajay Mitchell s’est faufilé pour arracher un nouveau rebond offensif. « Et encore une fois, Ayton est statique », décrit Dave Pasch aux commentaires TV. « Votre saison se joue maintenant, c’est un sentiment d’impuissance totale pour JJ Redick », enfonce même Doris Burke.

Pour ne rien arranger, Mitchell ira pénétrer et finir au cercle malgré une faute… d’Ayton. Ce dernier, remplacé par Adou Thiero, a logiquement rejoint le banc des Lakers et ne le quittera plus jusqu’à la fin du match. Un cruel désaveu pour lui qui a fini, après 24 minutes de jeu, avec 10 points (5/9 aux tirs) et 6 rebonds dont un seul défensif.

Avant cette rencontre, le pivot captait 10.9 rebonds par rencontre (7 défensifs) sur cette campagne, augmentant ainsi son volume par rapport à la saison régulière (8). Seulement ses soucis d’agressivité sont clairement en train de ressurgir. À l’instar de son impensable airball sur un « floater », dans le troisième quart-temps, alors que le chemin du cercle semblait ouvert.

Une « priorité » défensive du Thunder

Avant ce match, son coach remarquait d’ailleurs ses difficultés offensives du moment. « Je crois qu’il shoote à environ 27% de réussite près du cercle en ce moment. Une grande partie de cela est liée à la position de Chet. Il va venir en aide de façon systématique. Cela fait partie de son ADN et de l’identité défensive de leur équipe », remarquait Redick.

Après avoir fait face à la paire Alperen Sengun – Jabari Smith Jr. au premier tour, son pivot doit maintenant batailler avec un duo d’un tout autre niveau défensif avec Isaiah Hartenstein et Holmgren. Résultat, sur les deux premiers matchs de la série, Ayton ne tournait qu’à 6.5 points à 31.6% de réussite. Sachant qu’il restait sur un dernier match face aux Rockets (Game 6) à 7 points à 2/6 aux tirs.

Toujours avant ce Game 3, Mark Daigneault avait lui-même admis que le fait de contenir l’activité intérieure de Ayton était « évidemment une priorité » pour le Thunder. « C’est un joueur vraiment talentueux, avec une grande taille, un excellent toucher et de bonnes mains. Quand on évalue ce qu’il faut faire contre cette équipe pour se créer des avantages, il est en haut de la liste », justifiait le coach.

Marqué par les performances du pivot face aux Rockets, Daigneault ajoutait : « Nous sommes conscients de ce dont il est capable, et nous devons parvenir à le contrôler. » C’est le cas jusqu’ici, et Redick se demande encore comment parvenir à tirer davantage de son centre.

« Je trouve que lorsqu’on a attaqué leur intérieur, on a obtenu de bonnes choses. Je pense que trop souvent – et c’était un point sur lequel on avait insisté avant le Game 2 – on sort des écrans porteurs pour ne prendre qu’un seul dribble. Dans ces cas-là, aucun avantage n’est créé. Améliorer cela pourrait certainement aider DA également », notait le coach, faisant abstraction du facteur agressivité.

Deandre Ayton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHO 71 30:45 58.5 0.0 74.6 3.1 7.1 10.3 1.8 2.9 0.9 1.8 0.9 16.3 2019-20 PHO 38 32:32 54.6 23.1 75.3 3.9 7.6 11.5 1.9 3.1 0.7 2.1 1.5 18.2 2020-21 PHO 69 30:39 62.6 20.0 76.9 3.3 7.2 10.5 1.4 2.8 0.6 1.5 1.2 14.4 2021-22 PHO 58 29:32 63.4 36.8 74.6 2.6 7.7 10.2 1.4 2.4 0.7 1.6 0.7 17.2 2022-23 PHO 67 30:22 58.9 29.2 76.0 2.6 7.4 10.0 1.7 2.8 0.6 1.8 0.8 18.0 2023-24 POR 55 32:26 57.0 10.0 82.3 3.2 7.9 11.1 1.6 2.0 1.0 1.8 0.8 16.7 2024-25 POR 40 30:09 56.6 18.8 66.7 3.1 7.1 10.2 1.6 2.2 0.8 1.7 1.0 14.4 2025-26 LAL 72 27:12 67.1 64.5 2.6 5.4 8.0 0.8 2.2 0.6 1.2 1.0 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.