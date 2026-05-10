Le Dream d’Angel Reese réalise un “hold-up” à Minneapolis

Pour sa première sortie avec le Dream, Angel Reese (11 points, 14 rebonds) se rendait à Minneapolis pour défier les Lynx, amputées de Napheesa Collier. Atlanta peine à se mettre en route et débute la rencontre avec un 0/5 au tir. Il faut attendre trois minutes de jeu et un panier d’Angel Reese pour voir les visiteuses ouvrir leur compteur (7-2).

Minnesota profite des pertes de balle du Dream pour creuser l’écart. Pour boucler ce premier acte, Maya Caldwell bénéficie d’un écran d’Emma Cechova pour se libérer à 3-points. L’ancienne d’Atlanta artille et s’aide de la planche pour inscrire ses premiers points de la soirée (24-11).

Dans la période suivante, le Lynx ne lève pas le pied. Kayla McBride enchaîne les points et compte 15 unités au moment de rejoindre les vestiaires. Dans son sillage, Minnesota dispose d’une confortable avance à la mi-temps (52-37). Après la pause, Atlanta corrige le tir. Angel Reese convertit un «and-one» et ramène son équipe à neuf longueurs. Elle est suivie par Allisha Gray (24 points, 8 rebonds) qui enchaîne six points (58-57).

Le Lynx craque dans les derniers instants

Pour calmer l’incendie, le Lynx se repose sur Emma Cechova et sur un «stepback» à 3-points d’Olivia Miles (21 points, 8 passes). À la fin de ce troisième acte, la rookie joue un «pick-and-roll» avec son intérieure et le Lynx conserve son avantage (69-63). Grâce à l’activité d’Angel Reese, Atlanta ne laisse pas Minnesota s’envoler. Au milieu du dernier quart-temps, l’ancienne star du Sky boucle une contre-attaque pour déjà valider son 50e double-double en carrière.

Finalement, Naz Hillmon permet au Dream d’égaliser alors qu’il reste moins de trois minutes à jouer (85-85). Les possessions stériles s’enchaînent avant qu’Olivia Miles ne trouve Kayla McBride sur une remise au jeu. Pour répondre, Allisha Gray réussit deux lancers-francs. Encore une fois, Kayla McBride redonne l’avantage à son équipe à une minute du terme.

Cependant, Jordin Canada profite d’une mauvaise rotation défensive du Lynx pour se frayer un chemin jusqu’au cercle. Alors qu’Atlanta a l’occasion de repasser devant, les joueuses de Karl Smesko se manquent à plusieurs reprises. Pour pallier cette maladresse, elles captent des rebonds offensifs pour s’offrir des secondes chances. Après une prise de Jordin Canada suite à un tir raté d’Angel Reese, Karl Smesko prend un temps-mort alors qu’il reste moins de 15 secondes à jouer. Servie par Naz Hillmon, Te-Hina Paopao efface Olivia Miles et s’élève à mi-distance pour redonner l’avantage à Atlanta.

De l’autre côté du terrain, Olivia Miles est contrée par Allisha Gray et permet au Dream de s’imposer 91 à 90.