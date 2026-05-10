À 7-0, le Thunder continue sa promenade de santé en playoffs

Jalen Williams n’a joué que deux matchs durant ces playoffs, avant de retrouver l’infirmerie, mais la perte du All-Star ne gêne pas plus que ça les champions en titre, qui poursuivent leur début de playoffs parfait.

Avec sa victoire à Los Angeles, le Thunder reste ainsi invaincu dans cette postseason : 7 victoires en 7 matchs.

Dans l’histoire de la NBA, Oklahoma City n’est ainsi que le sixième champion sortant qui réussit un tel départ en postseason, même si ce n’est pas toujours synonyme de titre…

En 1988/89, les Lakers de Magic Johnson avaient ainsi « sweepé » la conférence Ouest (le premier tour se jouant alors au meilleur des cinq matchs), avant de se faire « sweeper » en Finals, face aux Pistons d’Isiah Thomas.

Plus récemment, les Cavaliers avaient eux aussi débuté très fort la campagne de défense de leur titre, remportant leurs 10 premiers matchs de playoffs avant de tomber une fois face aux Celtics en finale de conférence. Mais en n’arrivant pas à lutter face aux Warriors, renforcés par Kevin Durant, lors des Finals.

NBA — Playoffs Les champions sortants qui signent un départ parfait en playoffs Saison Champion sortant Départ Pt Diff / match Titre remporté ? 1949-50 Minneapolis Lakers 7-0 +12.1 ✓ Oui 1988-89 Los Angeles Lakers 11-0 +9.3 ✗ Non 1992-93 Chicago Bulls 7-0 +11.9 ✓ Oui 2000-01 Los Angeles Lakers 11-0 +15.5 ✓ Oui 2016-17 Cleveland Cavaliers 10-0 +7.7 ✗ Non 2025-26 Oklahoma City Thunder 7-0 +18.3 En cours

Mais l’autre élément marquant de ce début de playoffs du Thunder, c’est la domination. Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers affichent ainsi un « Point Differential », c’est-à-dire la différence entre les points marqués et les points encaissés, de +128. C’est tout simplement la meilleure marque pour les champions sortants qui débutent les playoffs par un 7-0, et même la meilleure marque de toutes les équipes ayant débuté par un 7-0.

Face aux Lakers, la différence se fait après la pause, Los Angeles n’arrivant pas à tenir le rythme du Thunder.

Le scénario se répète ainsi à chaque match, LeBron James et sa bande restent dans le coup jusqu’à la mi-temps (+5 pour le Thunder sur l’ensemble des trois premiers matchs) avant d’exploser après la pause (+54 en cumulé).

Dans le détail, Oklahoma City a ainsi remporté la deuxième mi-temps de +10 points (47-37) lors du Game 1 puis de +19 points (68-49) lors du Game 2 et enfin de +25 points (74-49) lors du Game 3 de cette nuit…