Quand les joueurs des Wolves interviennent entre Chris Finch et Tony Brothers

Comme l’a confié Dirk Nowitzki sur Prime Video, c’est une situation quasi inédite. Au milieu du quatrième quart-temps du Game 3, alors que les Spurs menaient de deux points, des joueurs de Minnesota, mais aussi des assistants, sont intervenus à deux reprises pour empêcher que l’accrochage entre Tony Brothers et Chris Finch ne dégénère. C’est évidemment très rare qu’un arbitre sorte ainsi de ses gonds face à un coach.

« Je voulais simplement mon temps-mort. Je l’avais demandé trois secondes plus tôt et je voulais récupérer mes trois secondes », raconte Chris Finch à propos de cette séquence. « Parce qu’il m’avait clairement entendu : il a regardé dans ma direction, m’a ignoré, a laissé le jeu continuer et ça a failli nous coûter une perte de balle. Ensuite, il a complètement perdu son calme. Je suis allé lui demander où la remise en jeu allait avoir lieu et il m’a hurlé dessus pour ça. C’était un comportement totalement non professionnel de sa part. »

Intervenu pour empêcher que les choses ne dégénèrent davantage, Anthony Edwards n’en veut pas trop à l’arbitre. Sur le coup, la star des Wolves n’avait d’ailleurs pas vraiment compris les raisons de l’altercation.

« On n’a pas vraiment entendu ce qui se disait. Mais bon, c’est la compétition au plus haut niveau », rappelle Anthony Edwards. « On veut gagner. Finchy veut gagner. Et Tony Brothers, c’est Tony Brothers. On l’aime tous. »

Malgré la tension, Tony Brothers n’a pas sanctionné Chris Finch d’une faute technique. Minnesota n’en a toutefois pas profité, ne marquant que huit points dans la fin de match pour s’incliner et reperdre l’avantage du terrain.