Jalen Brunson, le doudou de Mike Brown

Après une première période, un premier quart-temps surtout, où il fut maladroit, Jalen Brunson est monté en puissance en deuxième mi-temps à Philadelphie, dans le Game 3. Les Knicks avaient les commandes et il ne manquait plus que la cerise sur le gâteau. Le meneur de jeu de New York inscrit 9 points dans le dernier quart-temps, pour assurer la victoire de son équipe.
Résultat : le All-Star termine avec un excellent match, à 33 points à 11/22 au shoot, 9 passes et 5 rebonds. Pour Mike Brown, avoir un tel joueur est précieux, pour ne jamais paniquer même quand ses troupes sont bousculées.
« C’est quoi le nom du personnage dans Snoopy avec la couverture ? Linus ? Je suis Linus et Jalen est ma couverture. Il m’aide à me détendre à différents moments de la rencontre », compare le coach des Knicks. « C’est ce que font les grands joueurs. Ils vous permettent d’être calme, ils rendent le jeu plus facile pour tout le monde et aident à conclure à la fin. »
Les Sixers ont tout tenté mais sans parvenir à contenir le meneur de jeu, qui tourne à 31.3 points de moyenne à 52% de réussite au shoot depuis le début de la série.
« Il a énormément le ballon et c’est dur pour VJ Edgecombe, pour moi, d’aller le chercher sur tout le terrain et sur chaque possession », admet Kelly Oubre Jr. « C’est un grand joueur, qui trouve les solutions pour être efficace car son équipe a besoin de ça. »
Surtout dans une rencontre à l’extérieur où OG Anunoby était forfait et Karl-Anthony Towns encore gêné par les fautes. Mais, au fond, l’ancien de Dallas n’a fait que sublimer une prestation solide du collectif des Knicks. Il a été bon, ses coéquipiers aussi et le break est confirmé dans cette série, avec une dernière victoire à obtenir pour retrouver la finale de conférence.
« Le plus important, c’est de s’appuyer sur notre défense. Il y a des moments où la balle va rentrer et d’autres non. On doit contrôler ce qu’on peut contrôler », conclut le meilleur marqueur de la rencontre.
|Jalen Brunson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|DAL
|73
|21:48
|46.7
|34.8
|72.5
|0.3
|2.0
|2.3
|3.2
|1.7
|0.5
|1.2
|0.1
|9.3
|2019-20
|DAL
|57
|17:56
|46.6
|35.8
|81.3
|0.4
|2.0
|2.4
|3.3
|1.3
|0.4
|1.2
|0.1
|8.2
|2020-21
|DAL
|68
|24:57
|52.3
|40.5
|79.5
|0.4
|3.0
|3.4
|3.5
|1.6
|0.5
|1.2
|0.0
|12.6
|2021-22
|DAL
|79
|31:57
|50.2
|37.3
|84.0
|0.5
|3.4
|3.9
|4.8
|1.9
|0.8
|1.6
|0.0
|16.3
|2022-23
|NY
|68
|34:59
|49.1
|41.6
|82.9
|0.6
|3.0
|3.5
|6.2
|2.2
|0.9
|2.1
|0.2
|24.0
|2023-24
|NY
|77
|35:24
|47.9
|40.1
|84.7
|0.6
|3.1
|3.6
|6.7
|1.9
|0.9
|2.4
|0.2
|28.7
|2024-25
|NY
|65
|35:24
|48.8
|38.3
|82.1
|0.4
|2.5
|2.9
|7.3
|2.1
|0.9
|2.5
|0.1
|26.0
|2025-26
|NY
|74
|35:00
|46.7
|36.9
|84.1
|0.4
|2.9
|3.3
|6.8
|2.3
|0.8
|2.4
|0.1
|26.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.