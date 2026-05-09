Jalen Brunson, le doudou de Mike Brown

Après une première période, un premier quart-temps surtout, où il fut maladroit, Jalen Brunson est monté en puissance en deuxième mi-temps à Philadelphie, dans le Game 3. Les Knicks avaient les commandes et il ne manquait plus que la cerise sur le gâteau. Le meneur de jeu de New York inscrit 9 points dans le dernier quart-temps, pour assurer la victoire de son équipe.

Résultat : le All-Star termine avec un excellent match, à 33 points à 11/22 au shoot, 9 passes et 5 rebonds. Pour Mike Brown, avoir un tel joueur est précieux, pour ne jamais paniquer même quand ses troupes sont bousculées.

« C’est quoi le nom du personnage dans Snoopy avec la couverture ? Linus ? Je suis Linus et Jalen est ma couverture. Il m’aide à me détendre à différents moments de la rencontre », compare le coach des Knicks. « C’est ce que font les grands joueurs. Ils vous permettent d’être calme, ils rendent le jeu plus facile pour tout le monde et aident à conclure à la fin. »

Les Sixers ont tout tenté mais sans parvenir à contenir le meneur de jeu, qui tourne à 31.3 points de moyenne à 52% de réussite au shoot depuis le début de la série.

« Il a énormément le ballon et c’est dur pour VJ Edgecombe, pour moi, d’aller le chercher sur tout le terrain et sur chaque possession », admet Kelly Oubre Jr. « C’est un grand joueur, qui trouve les solutions pour être efficace car son équipe a besoin de ça. »

Surtout dans une rencontre à l’extérieur où OG Anunoby était forfait et Karl-Anthony Towns encore gêné par les fautes. Mais, au fond, l’ancien de Dallas n’a fait que sublimer une prestation solide du collectif des Knicks. Il a été bon, ses coéquipiers aussi et le break est confirmé dans cette série, avec une dernière victoire à obtenir pour retrouver la finale de conférence.

« Le plus important, c’est de s’appuyer sur notre défense. Il y a des moments où la balle va rentrer et d’autres non. On doit contrôler ce qu’on peut contrôler », conclut le meilleur marqueur de la rencontre.

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 21:48 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 17:56 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 24:57 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 31:57 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 2022-23 NY 68 34:59 49.1 41.6 82.9 0.6 3.0 3.5 6.2 2.2 0.9 2.1 0.2 24.0 2023-24 NY 77 35:24 47.9 40.1 84.7 0.6 3.1 3.6 6.7 1.9 0.9 2.4 0.2 28.7 2024-25 NY 65 35:24 48.8 38.3 82.1 0.4 2.5 2.9 7.3 2.1 0.9 2.5 0.1 26.0 2025-26 NY 74 35:00 46.7 36.9 84.1 0.4 2.9 3.3 6.8 2.3 0.8 2.4 0.1 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.