Près d’un an après la sortie de la Nike Ja 2 « Kool-Aid », la collaboration entre la ligne signature de Ja Morant et la marque américaine Kool-Aid est de retour sur la Nike Ja 3 ! Le partenariat avait déjà interpellé l’an dernier, Kool-Aid étant spécialisé dans les poudres aromatisées, composées de sucre et de colorants, à diluer. Mais les coloris sont réussis, n’est-ce pas le plus important ?

La version de cette année offre un modèle dépareillé, rose fluo et bleu sur la chaussure gauche, et jaune fluo et bleu sur la droite, avec une touche de vert sur le « A » formant le « Ja » sur l’empeigne. Le logo du joueur ressort sur la languette droite, et celui de la marque « Kool-Aid » sur la gauche, tandis que l’ensemble repose sur un coloris bleu translucide.

Rendez-vous le 20 mai pour la sortie de ce coloris « Kool-Aid » de la Nike Ja 3, qui sera à retrouver en France sur Basket4Ballers au prix de 135 euros !