Voilà encore une collaboration qui ne manquera pas de faire parler. Pour ce nouveau coloris de la Ja 2, Nike et Ja Morant ont ainsi choisi de s’associer avec la marque américaine Kool-Aid, spécialisée dans les poudres aromatisées à diluer. Des sachets qui sont surtout composés de sucres et de colorants qui ne correspondent certainement pas à la pratique du sport de haut niveau.

Ce nouveau coloris reflète toutefois plutôt bien l’univers excentrique et exubérant de la marque, ce qui donne un modèle dépareillé avec des teintes flashy, en rouge-orange d’un côté et bleu turquoise, noir et rose de l’autre.

Une semelle extérieure translucide vient compléter le look, apportant une finition glacée à l’ensemble. Le logo de la marque figure sur la languette tandis que l’intérieur comporte le slogan « Ohh » côté gauche et « Yeah !» sur la chaussure droite.

La Nike Ja 2 x Kool-Aid “Mixed Berry” est déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.