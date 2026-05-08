Gabby Williams et Dominique Malonga brillent dans le sondage des GM WNBA

À l’instar de leurs collègues en NBA, les GM des 15 franchises WNBA ont donné leurs pronostics sur la saison à venir. Ils ont été interrogés sur de nombreux sujets allant des trophées individuels aux récompenses collectives, dont l’équipe qui finira championne.

À plusieurs reprises, A’ja Wilson a fini en tête, mais les Françaises n’ont pas été en reste. Deux joueuses sont particulièrement appréciées : Gabby Williams et Dominique Malonga. Mieux encore, la France a été désignée comme le pays produisant les meilleurs talents.

🇫🇷 Les Françaises en bref Gabby Williams (Golden State) : meilleure défenseuse extérieure de la Ligue (60 %)

(Golden State) : meilleure défenseuse extérieure de la Ligue (60 %) Dominique Malonga (Seattle) : potentielle « explosion » de la saison + 13 % pour démarrer une franchise

(Seattle) : potentielle « explosion » de la saison + 13 % pour démarrer une franchise Janelle Salaün (Golden State) : deuxième meilleure joueuse internationale

(Golden State) : deuxième meilleure joueuse internationale France : 100 % des votes comme pays étranger produisant les meilleurs talents WNBA

Prédictions

Quelle équipe remportera les Finales WNBA 2026 ?

Las Vegas — 40 % New York — 33 % Atlanta — 27 %

↪ La saison dernière, le Minnesota Lynx était annoncé gagnant à 60 %.

Joueuses

Quelle joueuse sera élue MVP ?

A’ja Wilson, Las Vegas — 60 % Breanna Stewart, New York — 27 %

Caitlin Clark et Allisha Gray ont également reçu des votes.

↪ La saison dernière, Napheesa Collier était annoncée favorite avec 67 % des votes.

Si vous lanciez une franchise aujourd’hui, qui choisiriez-vous ?

Paige Bueckers, Dallas — 33 % Caitlin Clark, Indiana & A’ja Wilson, Las Vegas — 20 % Dominique Malonga, Seattle — 13 %

Breanna Stewart et Napheesa Collier ont également reçu des votes.

↪ La saison dernière, Caitlin Clark était arrivée en tête en récoltant la moitié des votes.

Quelle joueuse force le plus les coachs adverses à s’ajuster ?

A’ja Wilson, Las Vegas — 60 % Alyssa Thomas, Phoenix — 13 %

Caitlin Clark, Napheesa Collier, Kelsey Mitchell et Breanna Stewart ont également reçu des votes.

↪ La saison dernière, A’ja Wilson était déjà en tête avec 33 % des suffrages.

Quelle joueuse est la plus susceptible d’exploser cette saison ?

Dominique Malonga (Seattle) & Rickea Jackson (Chicago) — 15 %

Ont également reçu des votes : Julie Allemand, Cameron Brink, Paige Bueckers, Kenedy Burke, Veronica Burton, Rhyne Howard, Marina Mabrey, Leila Lacan, Jackie Young.

↪ La saison dernière, Satou Sabally était arrivée première avec 20 % des votes.

Meilleure meneuse de jeu

Chelsea Gray, Las Vegas — 73 % Caitlin Clark, Indiana — 20 % Paige Bueckers — 7 %

↪ La saison dernière, Caitlin Clark et Chelsea Gray étaient arrivées en tête.

Meilleure arrière

Jackie Young, Las Vegas — 27 % Paige Bueckers, Dallas — 20 % Kelsey Mitchell (Indiana), Sabrina Ionescu (NY), Allisha Gray (Atlanta) — 13 %

Kelsey Plum et Kayla McBride ont également reçu des votes.

↪ Caitlin Clark était arrivée en tête la saison dernière avec 33 % des voix.

Meilleure ailière

A’ja Wilson, Las Vegas — 47 % Napheesa Collier (Minnesota) & Breanna Stewart (NY) — 27 %

↪ Napheesa Collier et A’ja Wilson étaient arrivées en tête la saison dernière avec 33 % des voix.

Meilleure intérieure

A’ja Wilson, Las Vegas — 57 % Jonquel Jones, New York — 21 % Aliyah Boston, Indiana — 14 % Brionna Jones, Atlanta — 7 %

↪ A’ja Wilson reste en tête après avoir récolté la moitié des voix la saison dernière.

Intersaison

Meilleurs mouvements pendant l’intersaison

Dallas — 47 % Atlanta — 33 %

Chicago, Las Vegas et New York ont également reçu des voix.

↪ La saison dernière, le Fever était largement en tête avec 64 % des votes.

Acquisition au plus gros impact

Angel Reese (Atlanta) & Gabby Williams (Golden State) — 27 % Nneka Ogwumike, Los Angeles — 20 % Satou Sabally, New York — 13 %

Marina Mabrey et Skylar Diggins ont également reçu des votes.

↪ En marge de la saison 2025, Alyssa Thomas était arrivée en tête avec 50 % des suffrages.

Acquisition la plus sous-estimée

Ariel Atkins (Los Angeles) & Alanna Smith (Dallas) — 21 % Rickea Jackson, Chicago — 14 %

Ont également reçu des votes : Pauline Astier , Monique Billings, Kennedy Burke, Nneka Ogwumike, Nyara Sabally, Erica Wheeler.

↪ Sophie Cunningham, Ariel Atkins et DiJonai Carrington étaient en tête la saison dernière.

Mouvement le plus surprenant

Satou Sabally, New York — 23 % Angel Reese (Atlanta) & Alanna Smith (Dallas) — 15 %

Ont également reçu des votes : Bridget Carleton, Skylar Diggins, Rickea Jackson, Marina Mabrey, Jacy Sheldon, Brittney Sykes.

↪ La saison dernière, DeWanna Bonner était en tête avec 33 % des suffrages.

Quelle équipe progressera le plus ?

Dallas — 67 % Chicago — 20 % Los Angeles — 13 %

↪ La saison dernière, le Fever était en tête avec 42 % des votes.

🇫🇷 Recrues & internationales

Rookie de l’année 2026

Olivia Miles, Minnesota — 73 % Azzi Fudd, Dallas — 20 % Flau’jae Johnson, Seattle — 7 %

↪ Olivia Miles succède à Paige Bueckers, qui avait aussi récolté 73 % des voix la saison dernière.

Quelle rookie sera la meilleure dans 5 ans ?

Awa Fam, Seattle — 67 % Olivia Miles, Minnesota — 33 %

↪ La saison dernière, Dominique Malonga avait récolté 60 % des suffrages dans cette catégorie.

Plus gros « steal » de la Draft

Nell Angloma (Connecticut) & Ta’Niya Latson (Los Angeles) — 21 % Flau’jae Johnson, Seattle — 14 %

Gianna Kneepkens, Gabriela Jaquez, Cotie McMahon, Olivia Miles, Justin Pissott et Awa Fam ont également reçu des votes.

↪ La saison dernière, Dominique Malonga, Aaliyah Nye et Makayla Timpson dominaient cette catégorie.

Meilleure joueuse internationale

Jonquel Jones, New York — 33 % Janelle Salaün, Golden State — 20 % Dominique Malonga (Seattle) & Alanna Smith (Dallas) — 13 %

Ont également reçu des votes : Leonie Fiebich, Leila Lacan et Awa Fam.

↪ Jonquel Jones était déjà en tête la saison dernière.

🇫🇷 Quel pays ETRANGER produit les meilleurs talents WNBA ? France — 100 % La France est toujours en tête après avoir terminé à la première position la saison dernière.

Défense

Meilleure défenseuse

A’ja Wilson, Las Vegas — 53 % Gabby Williams, Golden State — 20 % Alyssa Thomas, Phoenix — 13 %

DiJonai Carrington et Alanna Smith ont également reçu des votes.

↪ Napheesa Collier avait récolté 33 % des suffrages la saison dernière.

Meilleure défenseuse intérieure

A’ja Wilson, Las Vegas — 73 % Alanna Smith, Dallas — 13 % Ezi Magbegor (Seattle) & Alyssa Thomas (Phoenix) — 7 %

↪ A’ja Wilson était déjà en tête avec 67 % des suffrages la saison dernière.

⭐ Meilleure défenseuse extérieure Gabby Williams (Golden State) — 60 % Brittney Sykes, Toronto — 20 % Jordin Canada, DiJonai Carrington et Kahleah Copper ont également reçu des voix. ↪ La saison dernière, DiJonai Carrington était en tête du classement.

Quelle équipe aura la meilleure défense ?

Golden State — 50 % Atlanta — 36 % Indiana & Minnesota — 7 %

↪ Le Lynx glisse à la troisième place puisqu’il était en tête la saison dernière.

Entraîneurs

Meilleur entraîneur principal

Cheryl Reeve, Minnesota — 53 % Becky Hammon, Las Vegas — 40 % Natalie Nakase, Golden State — 7 %

↪ Cheryl Reeve était déjà en tête l’année dernière.

Meilleur gestionnaire / motivateur

Becky Hammon, Las Vegas — 43 % Nate Tibbetts (Phoenix) & Stephanie White (Indiana) — 14 % Natalie Nakase, Golden State — 7 %

Ont également reçu des votes : Cheryl Reeve, Karl Smesko.

↪ Becky Hammon succède à Cheryl Reeve, en tête la saison dernière.

Meilleurs ajustements en cours de match

Cheryl Reeve, Minnesota — 50 % Becky Hammon, Las Vegas — 33 % Natalie Nakase (Golden State) & Nate Tibbetts (Phoenix) — 7 %

↪ Cheryl Reeve avait déjà terminé à la première position la saison dernière avec 50 % des suffrages.

Meilleure attaque mise en place

Cheryl Reeve, Minnesota — 33 % Nate Tibbetts, Phoenix — 20 % Becky Hammon (LV), Natalie Nakase (GS), Karl Smesko (Atlanta) — 13 %

Stephanie White a récolté 7 % des suffrages.

↪ La saison dernière, Becky Hammon et Cheryl Reeve se partageaient la tête.

Coach rookie ou changement d’équipe au plus grand impact

Sandy Brondello, Toronto — 71 % Jose Fernandez, Dallas — 14 % Sonia Raman (Seattle) & Chris DeMarco (NY) — 7 %

↪ Arrivée au Fever la saison dernière, Stephanie White avait récolté la moitié des votes.

Joueuse active qui fera la meilleure coach

Chelsea Gray, Las Vegas — 50 % Courtney Vandersloot, Chicago — 17 %

Lindsay Allen, Veronica Burton, Paige Bueckers et Alyssa Thomas ont également reçu des voix.

↪ Chelsea Gray était déjà en tête la saison dernière.

Ancienne joueuse qui devrait être coach

Sue Bird — 36 % Katie Smith, Candace Parker, Seimone Augustus — 14 %

Lindsay Harding, Lisa Leslie et Diana Taurasi ont également reçu des votes.

↪ L’année dernière, Dawn Staley, Lisa Leslie, Candice Dupree et Sue Bird dominaient le classement.

Divers

Équipe la plus plaisante à regarder

Dallas — 36 % Atlanta & Indiana — 29 %

↪ L’année dernière, Indiana était en tête avec 75 % des voix.

Meilleur avantage à domicile

Golden State — 64 % Indiana — 21 % New York — 14 %

↪ New York avait terminé à la première place la saison dernière avec la moitié des suffrages.

Noyau jeune le plus prometteur

Dallas & Seattle — 31 % Golden State — 7 %

↪ La saison dernière, Indiana menait avec 50 % des scrutins.

Joueuse la plus athlétique

Brittney Sykes, Toronto — 31 % Dominique Malonga, Seattle — 15 %

Ont également reçu des votes : Cameron Brink, Kahleah Copper, Kelsey Mitchell, Saniya Rivers, Gabby Williams , A’ja Wilson et Jackie Young.

↪ La saison dernière, Kahleah Copper dominait cette catégorie.

Meilleure passeuse

Chelsea Gray, Las Vegas — 93 % Caitlin Clark, Indiana — 7 %

↪ Chelsea Gray avait récolté 75 % des voix la saison dernière.

Meilleure leader

A’ja Wilson, Las Vegas — 79 %

Ont également reçu des voix : Napheesa Collier, Chelsea Gray, Breanna Stewart.

↪ Napheesa Collier et A’ja Wilson se partageaient la première place la saison dernière.

Joueuse la plus polyvalente

Breanna Stewart, New York — 36 % Gabby Williams (Golden State) & Alyssa Thomas (Phoenix) — 21 %

Ont également reçu des votes : Napheesa Collier, Allisha Gray, Satou Sabally.

↪ La saison dernière, Napheesa Collier était en tête avec 42 % des votes.

Meilleur QI basket

Chelsea Gray, Las Vegas — 93 % Breanna Stewart, New York — 7 %

↪ Chelsea Gray était en tête avec 36 % des voix la saison dernière.

Joueuse pour le tir décisif

Chelsea Gray & A’ja Wilson, Las Vegas — 36 % Jackie Young, Las Vegas — 14 %

Paige Bueckers et Arike Ogunbowale ont aussi reçu des voix.

↪ La saison dernière, Chelsea Gray occupait déjà la première position.

Finale de la Commissioner’s Cup

Las Vegas (Ouest) vs. New York (Est) — 43 % Las Vegas (Ouest) vs. Atlanta (Est) — 29 %

Ont également reçu des votes : Las Vegas vs. Indiana, Phoenix vs. Atlanta, Dallas vs. New York, Los Angeles vs. New York.

Quel changement demandera le plus grand ajustement ?