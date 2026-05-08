Gabby Williams et Dominique Malonga brillent dans le sondage des GM WNBA

À l’instar de leurs collègues en NBA, les GM des 15 franchises WNBA ont donné leurs pronostics sur la saison à venir. Ils ont été interrogés sur de nombreux sujets allant des trophées individuels aux récompenses collectives, dont l’équipe qui finira championne.
À plusieurs reprises, A’ja Wilson a fini en tête, mais les Françaises n’ont pas été en reste. Deux joueuses sont particulièrement appréciées : Gabby Williams et Dominique Malonga. Mieux encore, la France a été désignée comme le pays produisant les meilleurs talents.
🇫🇷 Les Françaises en bref
- Gabby Williams (Golden State) : meilleure défenseuse extérieure de la Ligue (60 %)
- Dominique Malonga (Seattle) : potentielle « explosion » de la saison + 13 % pour démarrer une franchise
- Janelle Salaün (Golden State) : deuxième meilleure joueuse internationale
- France : 100 % des votes comme pays étranger produisant les meilleurs talents WNBA
Prédictions
Quelle équipe remportera les Finales WNBA 2026 ?
- Las Vegas — 40 %
- New York — 33 %
- Atlanta — 27 %
↪ La saison dernière, le Minnesota Lynx était annoncé gagnant à 60 %.
Joueuses
Quelle joueuse sera élue MVP ?
- A’ja Wilson, Las Vegas — 60 %
- Breanna Stewart, New York — 27 %
Caitlin Clark et Allisha Gray ont également reçu des votes.
↪ La saison dernière, Napheesa Collier était annoncée favorite avec 67 % des votes.
Si vous lanciez une franchise aujourd’hui, qui choisiriez-vous ?
- Paige Bueckers, Dallas — 33 %
- Caitlin Clark, Indiana & A’ja Wilson, Las Vegas — 20 %
- Dominique Malonga, Seattle — 13 %
Breanna Stewart et Napheesa Collier ont également reçu des votes.
↪ La saison dernière, Caitlin Clark était arrivée en tête en récoltant la moitié des votes.
Quelle joueuse force le plus les coachs adverses à s’ajuster ?
- A’ja Wilson, Las Vegas — 60 %
- Alyssa Thomas, Phoenix — 13 %
Caitlin Clark, Napheesa Collier, Kelsey Mitchell et Breanna Stewart ont également reçu des votes.
↪ La saison dernière, A’ja Wilson était déjà en tête avec 33 % des suffrages.
Quelle joueuse est la plus susceptible d’exploser cette saison ?
- Dominique Malonga (Seattle) & Rickea Jackson (Chicago) — 15 %
Ont également reçu des votes : Julie Allemand, Cameron Brink, Paige Bueckers, Kenedy Burke, Veronica Burton, Rhyne Howard, Marina Mabrey, Leila Lacan, Jackie Young.
↪ La saison dernière, Satou Sabally était arrivée première avec 20 % des votes.
Meilleure meneuse de jeu
- Chelsea Gray, Las Vegas — 73 %
- Caitlin Clark, Indiana — 20 %
- Paige Bueckers — 7 %
↪ La saison dernière, Caitlin Clark et Chelsea Gray étaient arrivées en tête.
Meilleure arrière
- Jackie Young, Las Vegas — 27 %
- Paige Bueckers, Dallas — 20 %
- Kelsey Mitchell (Indiana), Sabrina Ionescu (NY), Allisha Gray (Atlanta) — 13 %
Kelsey Plum et Kayla McBride ont également reçu des votes.
↪ Caitlin Clark était arrivée en tête la saison dernière avec 33 % des voix.
Meilleure ailière
- A’ja Wilson, Las Vegas — 47 %
- Napheesa Collier (Minnesota) & Breanna Stewart (NY) — 27 %
↪ Napheesa Collier et A’ja Wilson étaient arrivées en tête la saison dernière avec 33 % des voix.
Meilleure intérieure
- A’ja Wilson, Las Vegas — 57 %
- Jonquel Jones, New York — 21 %
- Aliyah Boston, Indiana — 14 %
- Brionna Jones, Atlanta — 7 %
↪ A’ja Wilson reste en tête après avoir récolté la moitié des voix la saison dernière.
Intersaison
Meilleurs mouvements pendant l’intersaison
- Dallas — 47 %
- Atlanta — 33 %
Chicago, Las Vegas et New York ont également reçu des voix.
↪ La saison dernière, le Fever était largement en tête avec 64 % des votes.
Acquisition au plus gros impact
- Angel Reese (Atlanta) & Gabby Williams (Golden State) — 27 %
- Nneka Ogwumike, Los Angeles — 20 %
- Satou Sabally, New York — 13 %
Marina Mabrey et Skylar Diggins ont également reçu des votes.
↪ En marge de la saison 2025, Alyssa Thomas était arrivée en tête avec 50 % des suffrages.
Acquisition la plus sous-estimée
- Ariel Atkins (Los Angeles) & Alanna Smith (Dallas) — 21 %
- Rickea Jackson, Chicago — 14 %
Ont également reçu des votes : Pauline Astier, Monique Billings, Kennedy Burke, Nneka Ogwumike, Nyara Sabally, Erica Wheeler.
↪ Sophie Cunningham, Ariel Atkins et DiJonai Carrington étaient en tête la saison dernière.
Mouvement le plus surprenant
- Satou Sabally, New York — 23 %
- Angel Reese (Atlanta) & Alanna Smith (Dallas) — 15 %
Ont également reçu des votes : Bridget Carleton, Skylar Diggins, Rickea Jackson, Marina Mabrey, Jacy Sheldon, Brittney Sykes.
↪ La saison dernière, DeWanna Bonner était en tête avec 33 % des suffrages.
Quelle équipe progressera le plus ?
- Dallas — 67 %
- Chicago — 20 %
- Los Angeles — 13 %
↪ La saison dernière, le Fever était en tête avec 42 % des votes.
🇫🇷 Recrues & internationales
Rookie de l’année 2026
- Olivia Miles, Minnesota — 73 %
- Azzi Fudd, Dallas — 20 %
- Flau’jae Johnson, Seattle — 7 %
↪ Olivia Miles succède à Paige Bueckers, qui avait aussi récolté 73 % des voix la saison dernière.
Quelle rookie sera la meilleure dans 5 ans ?
- Awa Fam, Seattle — 67 %
- Olivia Miles, Minnesota — 33 %
↪ La saison dernière, Dominique Malonga avait récolté 60 % des suffrages dans cette catégorie.
Plus gros « steal » de la Draft
- Nell Angloma (Connecticut) & Ta’Niya Latson (Los Angeles) — 21 %
- Flau’jae Johnson, Seattle — 14 %
Gianna Kneepkens, Gabriela Jaquez, Cotie McMahon, Olivia Miles, Justin Pissott et Awa Fam ont également reçu des votes.
↪ La saison dernière, Dominique Malonga, Aaliyah Nye et Makayla Timpson dominaient cette catégorie.
Meilleure joueuse internationale
- Jonquel Jones, New York — 33 %
- Janelle Salaün, Golden State — 20 %
- Dominique Malonga (Seattle) & Alanna Smith (Dallas) — 13 %
Ont également reçu des votes : Leonie Fiebich, Leila Lacan et Awa Fam.
↪ Jonquel Jones était déjà en tête la saison dernière.
🇫🇷 Quel pays ETRANGER produit les meilleurs talents WNBA ?
France — 100 %
La France est toujours en tête après avoir terminé à la première position la saison dernière.
Défense
Meilleure défenseuse
- A’ja Wilson, Las Vegas — 53 %
- Gabby Williams, Golden State — 20 %
- Alyssa Thomas, Phoenix — 13 %
DiJonai Carrington et Alanna Smith ont également reçu des votes.
↪ Napheesa Collier avait récolté 33 % des suffrages la saison dernière.
Meilleure défenseuse intérieure
- A’ja Wilson, Las Vegas — 73 %
- Alanna Smith, Dallas — 13 %
- Ezi Magbegor (Seattle) & Alyssa Thomas (Phoenix) — 7 %
↪ A’ja Wilson était déjà en tête avec 67 % des suffrages la saison dernière.
⭐ Meilleure défenseuse extérieure
- Gabby Williams (Golden State) — 60 %
- Brittney Sykes, Toronto — 20 %
Jordin Canada, DiJonai Carrington et Kahleah Copper ont également reçu des voix.
↪ La saison dernière, DiJonai Carrington était en tête du classement.
Quelle équipe aura la meilleure défense ?
- Golden State — 50 %
- Atlanta — 36 %
- Indiana & Minnesota — 7 %
↪ Le Lynx glisse à la troisième place puisqu’il était en tête la saison dernière.
Entraîneurs
Meilleur entraîneur principal
- Cheryl Reeve, Minnesota — 53 %
- Becky Hammon, Las Vegas — 40 %
- Natalie Nakase, Golden State — 7 %
↪ Cheryl Reeve était déjà en tête l’année dernière.
Meilleur gestionnaire / motivateur
- Becky Hammon, Las Vegas — 43 %
- Nate Tibbetts (Phoenix) & Stephanie White (Indiana) — 14 %
- Natalie Nakase, Golden State — 7 %
Ont également reçu des votes : Cheryl Reeve, Karl Smesko.
↪ Becky Hammon succède à Cheryl Reeve, en tête la saison dernière.
Meilleurs ajustements en cours de match
- Cheryl Reeve, Minnesota — 50 %
- Becky Hammon, Las Vegas — 33 %
- Natalie Nakase (Golden State) & Nate Tibbetts (Phoenix) — 7 %
↪ Cheryl Reeve avait déjà terminé à la première position la saison dernière avec 50 % des suffrages.
Meilleure attaque mise en place
- Cheryl Reeve, Minnesota — 33 %
- Nate Tibbetts, Phoenix — 20 %
- Becky Hammon (LV), Natalie Nakase (GS), Karl Smesko (Atlanta) — 13 %
Stephanie White a récolté 7 % des suffrages.
↪ La saison dernière, Becky Hammon et Cheryl Reeve se partageaient la tête.
Coach rookie ou changement d’équipe au plus grand impact
- Sandy Brondello, Toronto — 71 %
- Jose Fernandez, Dallas — 14 %
- Sonia Raman (Seattle) & Chris DeMarco (NY) — 7 %
↪ Arrivée au Fever la saison dernière, Stephanie White avait récolté la moitié des votes.
Joueuse active qui fera la meilleure coach
- Chelsea Gray, Las Vegas — 50 %
- Courtney Vandersloot, Chicago — 17 %
Lindsay Allen, Veronica Burton, Paige Bueckers et Alyssa Thomas ont également reçu des voix.
↪ Chelsea Gray était déjà en tête la saison dernière.
Ancienne joueuse qui devrait être coach
- Sue Bird — 36 %
- Katie Smith, Candace Parker, Seimone Augustus — 14 %
Lindsay Harding, Lisa Leslie et Diana Taurasi ont également reçu des votes.
↪ L’année dernière, Dawn Staley, Lisa Leslie, Candice Dupree et Sue Bird dominaient le classement.
Divers
Équipe la plus plaisante à regarder
- Dallas — 36 %
- Atlanta & Indiana — 29 %
↪ L’année dernière, Indiana était en tête avec 75 % des voix.
Meilleur avantage à domicile
- Golden State — 64 %
- Indiana — 21 %
- New York — 14 %
↪ New York avait terminé à la première place la saison dernière avec la moitié des suffrages.
Noyau jeune le plus prometteur
- Dallas & Seattle — 31 %
- Golden State — 7 %
↪ La saison dernière, Indiana menait avec 50 % des scrutins.
Joueuse la plus athlétique
- Brittney Sykes, Toronto — 31 %
- Dominique Malonga, Seattle — 15 %
Ont également reçu des votes : Cameron Brink, Kahleah Copper, Kelsey Mitchell, Saniya Rivers, Gabby Williams, A’ja Wilson et Jackie Young.
↪ La saison dernière, Kahleah Copper dominait cette catégorie.
Meilleure passeuse
- Chelsea Gray, Las Vegas — 93 %
- Caitlin Clark, Indiana — 7 %
↪ Chelsea Gray avait récolté 75 % des voix la saison dernière.
Meilleure leader
- A’ja Wilson, Las Vegas — 79 %
Ont également reçu des voix : Napheesa Collier, Chelsea Gray, Breanna Stewart.
↪ Napheesa Collier et A’ja Wilson se partageaient la première place la saison dernière.
Joueuse la plus polyvalente
- Breanna Stewart, New York — 36 %
- Gabby Williams (Golden State) & Alyssa Thomas (Phoenix) — 21 %
Ont également reçu des votes : Napheesa Collier, Allisha Gray, Satou Sabally.
↪ La saison dernière, Napheesa Collier était en tête avec 42 % des votes.
Meilleur QI basket
- Chelsea Gray, Las Vegas — 93 %
- Breanna Stewart, New York — 7 %
↪ Chelsea Gray était en tête avec 36 % des voix la saison dernière.
Joueuse pour le tir décisif
- Chelsea Gray & A’ja Wilson, Las Vegas — 36 %
- Jackie Young, Las Vegas — 14 %
Paige Bueckers et Arike Ogunbowale ont aussi reçu des voix.
↪ La saison dernière, Chelsea Gray occupait déjà la première position.
Finale de la Commissioner’s Cup
- Las Vegas (Ouest) vs. New York (Est) — 43 %
- Las Vegas (Ouest) vs. Atlanta (Est) — 29 %
Ont également reçu des votes : Las Vegas vs. Indiana, Phoenix vs. Atlanta, Dallas vs. New York, Los Angeles vs. New York.
Quel changement demandera le plus grand ajustement ?
- Les places pour les joueuses en développement — 42 %
- Les équipes d’expansion — 25 %
- La nouvelle convention collective — 17 %
- La pause de la Coupe du Monde — 8 %