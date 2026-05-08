Bientôt une nouvelle occasion de se montrer pour Dominick Barlow ?

Sans Joel Embiid, Nick Nurse doit se creuser les méninges pour occuper sa raquette. Lors du Game 2 à New York, le pivot titulaire absent, Andre Drummond a de nouveau récupéré la place de titulaire (6 points et 8 rebonds en 15 minutes). En étant secondé par Adem Bona (2 points et 7 rebonds en 16 minutes).

Problème : les deux pivots en question ont cumulé trop de fautes – neuf à eux deux – ce qui a poussé le coach des Sixers à envoyer un invité surprise, quasiment pas mobilisé jusqu’ici en playoffs : Dominick Barlow.

« J’ai trouvé que Bona avait un impact sur le jeu, surtout au début avec sa protection du cercle. Il a eu des problèmes de fautes. Ils ont joué petit. Il y avait donc plusieurs facteurs pour au moins tenter le coup et voir ce que ça donnait. Nous pensions aussi que nous pourrions changer un peu plus en défense avec lui », justifie le coach.

Son entrée, vers la fin du troisième quart-temps, a eu un impact immédiat. Servi à deux reprises par Quentin Grimes sous le cercle, l’intérieur a dunké autant de fois, avant d’enchaîner avec une finition main gauche sur le « pick-and-roll » avec VJ Edgecombe. En défense, il s’est même permis d’aller contrer Jalen Brunson.

De bonnes séquences sur Brunson en défense

En 15 minutes, il a ainsi apporté 6 points (3/3), 2 rebonds, 2 contres et 1 interception. « Il a été super. Il a dû contrer deux tirs après avoir changé sur (Jalen Brunson). Il défendait son terrain. Brunson a mis des tirs difficiles sur lui, Dom fait 2m11 (ndlr : 2m06 en réalité). Au final, il a mis un tir vraiment difficile sur lui. C’était une super défense. Donc, je pense que Dom a été super », salue VJ Edgecombe.

La performance de son coéquipier a toutefois été ternie avec ce ballon perdu à deux minutes, sur une passe à terre à haut risque vers Kelly Oubre Jr. qui coupait ligne de fond. « Il a été plutôt bon. Il est entré en jeu et s’est montré actif, il a joué de la bonne manière. Donc, on l’apprécie pour ça », complimente Tyrese Maxey.

Malgré leur belle résistance dans ce deuxième match, les Sixers se retrouvent menés 0-2 dans la série. « Il s’agit de gérer l’adversité. On ne veut pas se retrouver dans de telles positions, mais on ne peut pas remonter le temps. C’est comme ça. C’est la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Donc, la seule chose à faire est d’aller de l’avant », philosophe Dominick Barlow.

Le joueur non-drafté pourrait à nouveau être sollicité en cas d’absence de Joel Embiid samedi. « J’ai déjà connu des situations où je ne jouais pas. Je sais que parfois, les choses arrivent de manière imprévue », termine-t-il.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.